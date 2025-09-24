R-Platforma подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Рубеж» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard и Postgres Pro Certified (версии 15) с программным обеспечением R-Platfromа. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional

R-Platforma — открытая интеграционная программная платформа для предотвращения рисков и угроз и обеспечения централизованного управления безопасностью на объектах любого масштаба и сложности. Платформа объединяет разрозненные системы безопасности, такие как видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация (ОПС), система охраны периметра, система контроля и управления доступом (СКУД), инженерные системы в единое информационное пространство. Обеспечивает централизованный мониторинг и управление инцидентами согласно внутренним регламентам и требованиям по безопасности. Входит в реестр отечественного ПО. В составе программно-аппаратного комплекса сертифицирована согласно постановлению Правительства России № 969 для применения на объектах транспортной инфраструктуры.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Редакция Postgres Pro Standard содержит более 40 основных разработок — поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM, а также инкрементальное резервное копирование и оптимизации для работы с «1С:Предприятие». Postgres Pro Certified — сертифицированная ФСТЭК редакция — обладает всеми возможностями Postgres Pro Standard. Содержит встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации, встроенный контроль целостности исполняемых файлов и другие важные с точки зрения безопасности функции.