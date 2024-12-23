Бочков Александр
|23.12.2024
|Продан крупный российский производитель кассового оборудования «Атол» 1
|23.11.2022
|Российский разработчик и производитель интеллектуальных систем безопасности Rubezh перевел коммуникации на платформу TrueConf 1
Бочков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
|Softline - Софтлайн 2811 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|TrueConf - ТруКонф 397 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
|Володин Роман 29 1
|Тарантасов Геннадий 12 1
|Макарова Ирина 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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