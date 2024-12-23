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Бочков Александр



23.12.2024 Продан крупный российский производитель кассового оборудования «Атол» 1
23.11.2022 Российский разработчик и производитель интеллектуальных систем безопасности Rubezh перевел коммуникации на платформу TrueConf 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бочков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Microsoft Corporation 24625 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 61 1
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АТОЛ Pay - АТОЛ Пэй 11 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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