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Макарова Ирина



23.12.2024 «Атол» объявил о смене акционера компании 2
23.12.2024 Продан крупный российский производитель кассового оборудования «Атол» 1
23.09.2008 Плательщиков ЕНВД могут освободить от использования касс этой осенью 2
15.01.2008 Первые школьные комплекты СПО переданы учителям 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Макарова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Softline - Софтлайн 2811 1
Штрих-М НТЦ 59 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Эвотор - Evotor 184 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Microsoft Corporation 24625 1
Линукс-Онлайн 8 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Рамэк-ВС 92 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Соцсеть - Веб-форум - Web Forum 99 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 61 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 373 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 2
АТОЛ Pay - АТОЛ Пэй 11 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 82 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Windows 15657 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
Володин Роман 29 2
Тарантасов Геннадий 12 1
Макаров Алексей 62 1
Бочков Александр 2 1
Новодворский Алексей 109 1
Кузовкин Алексей 155 1
Поносов Александр 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Испания - Королевство 3706 1
Испания - Эстремадура 9 1
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 44 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 2
Информатика - computer science - informatique 1054 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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