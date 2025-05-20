Решение SmartEAM включено в перечень особо значимых проектов

Российская система управления производственными активами SmartEAM, разработанная компанией Ctrl2GO Solutions (ООО «Кловер Групп») для ПАО «РусГидро», получила статус особо значимого проекта. Соответствующее решение было принято на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Об этом CNews сообщили представители Ctrl2GO Solutions.

Отечественная система SmartEAM обеспечивает ведение базы данных оборудования, планирование и контроль выполнения работ ТОиР с учетом технического состояния оборудования и доступности ресурсов. Система помогает сократить простои оборудования, снизить риски отказов и оптимизировать запасы материально-технических ресурсов. SmartEAM использует данные о фактическом состоянии оборудования, позволяет формировать и балансировать планы ТОиР по всем объектам, не допуская дефицита ресурсов, и позволяет снизить операционные расходы за счет четко выстроенных и прозрачных бизнес-процессов. В систему зашита кроссотраслевая методология, что делает систему универсальной и применимой для любых отраслей промышленности. Система интегрируется с корпоративными информационными системами, позволяя получать синергетический эффект в том числе на сквозной аналитике.

Решение SmartEAM уже готово к внедрению не только для машиностроения, но и зарекомендовало себя в других отраслях – электроэнергетике, нефтехимии, металлургии и других сферах, что обеспечивает возможность универсальности кросс-отраслевого применения.

«Присвоение статуса особо значимого проекта — это важный шаг не только для развития SmartEAM, но и для всей отрасли цифрового управления производственными активами. Решение SmartEAM — полностью отечественная разработка, соответствующая требованиям импортонезависимости. Решение готово к масштабированию и обеспечению российских предприятий надежным цифровым инструментом для эффективного управления производственными активами», – отметила Ирина Макарова, руководитель группы проектной аналитики Ctrl2GO Solutions.