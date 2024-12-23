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Продан крупный российский производитель кассового оборудования «Атол»

Основатели разработчика онлайн-касс «Атол» продали бизнес бывшему топ-менеджеру. Скупающий российские ИТ-компании «Софтлайн» ранее вел переговоры о покупке «Атол», но не смог договориться с собственниками.

Новый собственник «Атол»

Основатели и акционеры разработчика онлайн-касс и ПО для автоматизации торговли «Атол» Алексей и Ирина Макаровы завершили сделку по продаже компании, сообщили CNews представители «Атол». Все активы приобрел бывший CEO Роман Володин.

Текущие проекты и стратегия компании сохраняются, основной фокус «Атол» остается на разработке инновационных решений в сегменте RetailTech, сказано в сообщении.

«Я сохраню лучшие традиции компании, корпоративную культуру, сосредоточившись на расширении направлений деятельности, приумножая достигнутые результаты. Новые технологии развиваются с большой скоростью, открывая перед нами множество возможностей. Я вижу потенциал в том, чтобы через продукты «Атол» внедрять инновационные решения и новые технологии», — сказал Володин.

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«Атол»
«Атол» перешел в собственность бывшего топ-менеджера

«Атол» основан в 2001 г. Сейчас в его линейке — более 20 онлайн-касс, дистрибуторская сеть насчитывает более двух тыс. партнеров и субпартнеров. Облачный сервис «Атол Онлайн» является одним из самых крупных в России среди KaaS-решений («касса как сервис») по занимаемой доле рынка, утверждает компания на своем сайте.

Оценка суммы сделки

Из производителей контрольно-кассовой техники, зарегистрированных в ФНС, «Атол» занимает первое место, опережая «Эвотор» и «Штрих-М». Правда «Штрих-М» испытывает финансовые трудности, проводит в связи с этим реструктуризацию и планирует продать часть своих активов.

Темпы роста прибыли «Атол» в последние два года тоже были невысокими, рассказал РБК директор ретейл-направления ГК «Корус Консалтинг» Геннадий Тарантасов. Он оценивает стоимость «Атол» в 1,5–2 млрд руб. Такую оценку эксперт считает справедливой с учетом роста ключевой ставки. По его словам, сумма сделки может зависеть и от параметров выхода, например, это может быть несколько этапов или у бывшего собственника может остается определенное количество акций.

Макаровым, по данным СПАРК, принадлежало по 50% в компании. В состав группы входят УК «Атол», ООО «Атол», ООО «Атол Онлайн», ООО «Атол Сигма», ООО «Центр разработки и исследований», АО «Атол Пэй» и др. Выручка ООО «Атол» в 2023 г. составила 5,3 млрд руб., чистая прибыль — 227 млн руб. В апреле 2023 г. «Атол» заявлял на своем сайте о планах разрабатывать решения на базе российской мобильной ОС «Аврора».

Володин, имеющий также опыт работы в Tele-2, «Яндекс Такси», ушел с поста главы «Атол» 13 ноября 2024 г. Его сменил Александр Бочков.

Другие претенденты

Среди претендентов на покупку «Атол» были «Софтлайн», Сбербанк и «Т-банк», сообщил изданию источник. О переговорах по поводу продажи «Атол» «Софтлайну» стало известно в феврале 2024 г. «Коммерсант» сообщал со слов своих собеседников, что обсуждаемая сумма могла составлять три-пять млрд руб.

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Цифровизация

В марте 2024 г. CNews писал, что «Софтлайн» скупает российские ИТ-компании. По данным Тарантасова, компания вышла из части переговоров из-за текущей ключевой ставки, а ее оценка стоимости бизнеса «Атол» могла не оправдать ожидания собственников.

«Думаю, вариант с действующим менеджментом оказался наиболее удобным для того, чтобы владельцу быстрее продать свой актив, — полагает Тарантасов. — Для клиентов и сотрудников компании это будет менее болезненным, нежели приход собственника извне». Недостатком такого варианта он назвал вопрос финансирования: «Возможно, стоимость будет выплачиваться из прибыли компании на протяжении определенного времени. С учетом стоимости кредитов вряд ли “Атол” будет привлекать внешние ресурсы».

Анна Любавина

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