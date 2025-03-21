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Лисин Алексей
|21.03.2025
|«МегаФон»: москвичи предпочитают собирать ПК самостоятельно 1
|28.10.2024
|«МегаФон»: осень вернула москвичей в фитнес-клубы 1
|02.06.2004
|ИТ-лидеров России посвятили в рыцари 1
Лисин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузин Сергей 12 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Рыженко Игорь 1 1
|Семенов Виктор 2 1
|Меднов Сергей 124 1
|Хромов Алексей 17 1
|Телятников Алексей 21 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Лигачев Глеб 87 1
|Игнатов Антон 4 1
|Кузнецова Ирина 25 1
|Асланян Сергей 103 1
|Мартынов Александр 45 1
|Монахов Сергей 14 1
|Буйдов Александр 11 1
|Ященко Виктор 6 1
|Подкользин Андрей 2 1
|Проскурин Андрей 2 1
|Дубских Андрей 1 1
|Черняк Андрей 1 1
|Кидяев Сергей 1 1
|Чашкин Валерий 3 1
|Семенюта Николай 1 1
|Тазеев Азат 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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