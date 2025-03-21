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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лисин Алексей


21.03.2025 «МегаФон»: москвичи предпочитают собирать ПК самостоятельно 1
28.10.2024 «МегаФон»: осень вернула москвичей в фитнес-клубы 1
02.06.2004 ИТ-лидеров России посвятили в рыцари 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Лисин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5699 1
Крок - Croc 1780 1
Microsoft Corporation 24723 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 1
Cisco Systems 5135 1
Информзащита 773 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
МегаФон 9056 1
Альфа-Банк 1784 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 1
Газпром ПАО 1350 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 359 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 925 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Протек - Центр внедрений 56 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 19 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 593 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11821 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19920 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67380 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12663 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28173 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6741 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3913 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20851 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1737 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3885 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31207 1
Стандартизация - Standardization 2145 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1796 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 171 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7776 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7694 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 290 1
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 1
Кузин Сергей 12 1
Ершова Элеонора 67 1
Рыженко Игорь 1 1
Семенов Виктор 2 1
Меднов Сергей 124 1
Хромов Алексей 17 1
Телятников Алексей 21 1
Гимранов Ринат 122 1
Лигачев Глеб 87 1
Игнатов Антон 4 1
Кузнецова Ирина 25 1
Асланян Сергей 103 1
Мартынов Александр 45 1
Монахов Сергей 14 1
Буйдов Александр 11 1
Ященко Виктор 6 1
Подкользин Андрей 2 1
Проскурин Андрей 2 1
Дубских Андрей 1 1
Черняк Андрей 1 1
Кидяев Сергей 1 1
Чашкин Валерий 3 1
Семенюта Николай 1 1
Тазеев Азат 2 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7562 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43602 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2457 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17572 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 897 1
Россия - РФ - Российская федерация 146393 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 710 1
Россия - ЦФО - Калужская область 991 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 951 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 652 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1307 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 882 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1700 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 884 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 332 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1252 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 611 1
Россия - УФО - Челябинская область 1242 1
Мальта - Республика 132 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1812 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1219 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 698 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 863 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 758 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 575 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1545 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 646 1
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 62 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1238 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2958 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 385 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48568 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13772 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5502 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3195 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51739 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10051 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2516 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 307 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1018 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2695 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 688 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16493 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24395 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 700 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5945 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11274 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3245 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347990, в очереди разбора - 762996.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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