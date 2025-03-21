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«МегаФон»: москвичи предпочитают собирать ПК самостоятельно

Жители Москвы все чаще предпочитают самостоятельно собирать и обновлять компьютеры вместо покупок готовых сборок. В 2024 г. было продано на 27% больше ПК-комплектующих, чем годом ранее. Однако тренд на апдейт не коснулся основных портативных устройств — ноутбуков, спрос на которые продолжает расти, следует из данных объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota и сети магазинов электроники «Ситилинк». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Столица традиционно удерживает лидерство по числу проданных комплектующих для ПК. Для примера, в 2024 г. москвичи приобрели в два раза больше видеокарт, блоков питания, корпусов и систем охлаждения, чем жители Поволжья и Северного Кавказа вместе взятые.

При этом москвичи собирали и обновляли прежде всего игровые компьютеры, что подтверждают бренды, вышедшие в топ по продажам в «Ситилинке». Например, из видеокарт чаще покупали модели Palit на базе процессоров Nvidia, для стабильного питания выбирали блоки от Deepcool, а системы охлаждения, включая жидкостные, — от бренда ID-Cooling.

Между тем, спрос на готовые сборки компьютеров остался примерно на том же уровне, что и в 2023 г. (рост на 1,1%). В этом сегменте лидирующие позиции занимают бренды MSI, а также Chuwi и Teclast.

В то же время в сегменте ноутбуков наблюдается значительный рост спроса. Так, в розничной сети «МегаФона» и Yota в прошлом году их было куплено в 1,5 раза больше, чем в 2023 г. Причем в топе оказались девайсы китайских производителей — Chuwi, Tecno и Huawei.

«Москвичи все чаще предпочитают кастомные решения, подбирая комплектующие под свои задачи – от гейминга до работы с графикой. Мы видим, что растет спрос и на ноутбуки, что говорит о диверсификации предпочтений пользователей. Наша объединенная розничная сеть предлагает самые современные и актуальные девайсы, позволяя выбрать оптимальную технику на любой вкус», — отметил руководитель по продажам и обслуживанию собственной розницы в Московском регионе Алексей Лисин.

«Сборка ПК в отличие от готовых решений действительно дает гибкость в подборе необходимых комплектующих для работы или развлечений. Но помимо этого, такие компьютеры легче поддаются обновлению и апгрейду, который может понадобиться со временем. Говоря о возросшем спросе на ноутбуки в прошлом году, такая динамика может быть связана с заметным расширением ассортимента категории и появлением большого количества интересных новинок на рынке. На сегодняшний день, в нашем ассортименте доступно большое количество моделей в разных ценовых сегментах – каждый сможет найти для себя подходящее устройство», — сказал директор единого департамента закупок Merlion и «Ситилинк» Николай Пулич.

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