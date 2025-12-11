Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187193
ИКТ 14495
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26490
Персоны 80871
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

Интервидение


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


11.12.2025 «VK Видео» подводит итоги 2025 г: количество авторов выросло в два раза, приложение установили более 91 млн раз 1
07.12.1999 Microsoft проведет "Интернет-мост" по вопросам, связанным с Проблемой 2000 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Интервидение и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25238 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8912 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 870 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 338 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11575 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1858 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 1
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще