Орловские мужчины не готовы расставаться с легендарными смартфонами нулевых

Жители Орловской области не спешат прощаться с культовыми телефонами 2000-х годов и продолжают использовать их в качестве основного средства связи. Среди любителей ретромоделей преобладают мужчины, их в полтора раза больше, чем женщин. При этом процесс перехода на смартфоны с поддержкой 4G идет планомерно – за год приверженцев винтажных девайсов стало на 31% меньше, подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

Среди пользователей ретротелефонов в Орловской области лидирует аудитория старше 65 лет (35% от общего числа владельцев), за ними следуют абоненты 45–54 лет (29%), а замыкают тройку 55–64-летние пользователи (22%). Примечательно, что среди любителей классических телефонов мужчины составляют 60%.

В тройку самых популярных раритетных устройств в регионе вошли: Nokia 6300 — элегантный кнопочный телефон 2007 г. выпуска с камерой и цветным дисплеем; Nokia 1100 — легендарный аппарат 2003 г. выпуска, установивший рекорд по продажам; Nokia 3310 — культовый телефон 2000 г., известный своей непревзойдённой надёжностью.

Также в числе любимых моделей орловцев — слайдер с корпусом из нержавеющей стали Nokia 8800E-1 и раскладной Nokia 6131. Несмотря на возраст, эти гаджеты по-прежнему находят своих преданных пользователей в регионе.

«Многие жители Орловской области предпочитают надёжность кнопок сенсорным экранам. «МегаФон» стремится обеспечить качественный сигнал и для тех, кто предпочитает голосовую связь, и для ценителей современных цифровых сервисов. Так, в этом году мы уже построили и модернизировали более 100 объектов связи в разных локациях региона», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.