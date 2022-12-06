Каждый второй родитель в России забирает гаджеты у детей за плохие отметки

Аналитики сервиса для развития личностных и профессиональных навыков ребенка Leoni провели всероссийское исследование*, в котором выяснили, как родители относятся к школьным оценкам, какие отметки считают плохими и как они относятся к дополнительным занятиям и кружкам. Об этом CNews сообщили представители Leoni.

Отношение родителей к школьным успехам

Аналитики сервиса выяснили, как родители воспринимают формальные оценки в школе. Выяснилось, что большинство (74%) мам и пап контролируют школьные оценки своих детей: проверяют дневники, просматривают рабочие тетради, узнают отметки за контрольные работы. Другие 19% опрошенных вводят контроль, если замечают, что появились «плохие» оценки. И только 7% опрошенных не обращают внимания на этот фактор успеваемости.

«Плохой» оценкой родители чаще всего (60%) считают двойки и ниже. Тройками недовольны 35% взрослых, остальные — не любят даже четверки.

При этом только треть респондентов (30%) не наказывают своих детей за «плохие» оценки. Больше половины родителей (70%) вводят строгие ограничения. Так, самый распространенный способ «наказания» — временный запрет на пользование гаджетам (в 56% случаев). На втором месте (в 15% случаев) — запрет на прогулки и времяпрепровождение вне дома. Реже (в 13% случаев) родители урезают карманные расходы. Еще в 7% случаев родителей на какое-то время запрещают общение детей с друзьями.

Отношение родителей к дополнительному образованию

Эксперты Leoni также узнали, что российские родители думают о дополнительном образовании. Оказалось, что 86% взрослых считают не только школьные, но и внешкольные занятия важным фактором для успешного будущего своих детей.

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Говоря об уровне дополнительного образования в стране, каждый четвертый участник опроса (25%) оценивает его высоко, и верит, что именно внешкольные кружки и секции развивают важные профессиональные и социальные навыки ребенка. Другая группа респондентов (69%) оценивают уровень как «средний» — по их мнению, многое зависит от компетенций конкретных учителей или учебных центров. Меньшая часть опрошенных (6%) не верят в силу внешкольных занятий вообще.

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Leoni — сервис для развития детей с трех лет. Представляет собой комплексную онлайн-диагностику навыков, способностей и интересов ребенка и построение персональной программы развития. В основе диагностики Leoni — авторская научная методика, созданная на базе систем, одобренных мировыми научными и технологическими центрами Гарварда, Оксфорда, MIT и МГУ.

*В онлайн-исследовании приняли участие более 1080 родителей из городов-миллионников России в ноябре 2022 г.