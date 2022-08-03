США ввели санкции против «Сколково» и МФТИ

США внесли в санкционные списки структуры «Сколково», среди которых «Фонд Сколково», который занимается поддержкой технологического предпринимательства, «Технопарк Сколково», где размещаются стартапы, и «Сколтех», который разрабатывает инновационные технологии. Эксперты предрекают организации проблемы с разработкой технологий для 6G. Также в новом американском «черном» списке десятки вузов, научно-исследовательских центров и заводов, специализирующихся на разработке и производстве радиотехнической продукции и микроэлектроники.



В «черных» списках

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США) 2 августа 2022 г. внесло в санкционные списки (SDN, Specially Designated Nationals List) среди прочих физлиц и организаций структуры «Сколково». Документ опубликован на сайте Управления.

В «черном» списке оказался «Фонд Сколково», который занимается поддержкой технологических проектов российских предпринимателей и монетизацией результатов научно-исследовательской деятельности. Под санкциями теперь и «Технопарк Сколково», управляющий инфраструктурой, где размещаются стартапы «Сколково». Присоединился к неугодным компаниям и «Сколтех», который разрабатывает технологии, среди которых есть и телекоммуникационные.

Также в SDN попал «Радиотехнический институт им. академика А. Л. Минца» и НПК «Технологический центр», который разрабатывает и производит аналогово-цифровые и цифровые интегральные микросхемы специального применения, в том числе на основе базовых матричных кристаллов. В списке оказался Институт системного анализа РАН, который относится к отделению нанотехнологий и информационных технологий. Под санкции угодил и МФТИ – ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики и химии.

«Сколтех» занимается разработкой телеком-оборудования с 2019 года

Присоединился к нежелательным компаниям и «Конструкторско-технологический центр электроники», который производит полупроводники и программируемые логические интегральные схемы. В списке – Научно-исследовательский институт микроэлектроники «Прогресс», ведущий дизайн-центр России по разработке специализированной микроэлектронной элементной базы.

В «черном» перечне оказался и Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука, создателя отечественных серверов на процессорах «Эльбрус». Тут же – Пензенский научно-исследовательский электротехнический вуз, Пензенский НИИ электронных и механических приборов, АО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии», Вологодский оптико-механический завод, Воронежский завод полупроводниковых приборов-сборка, НИИ «Субмикрон», Зеленоградский нанотехнологический центр, научно-производственное предприятие «Цифровые решения» – центр проектирования электронной техники. Под санкции попали также Мытищенский НИИ радиоизмерительных приборов, НИИ точного машиностроения, НПП «Пульсар», разрабатывающий полупроводниковую электронику и «Научно-производственное объединение измерительной техники».

Чем обернутся санкции для «Сколково»

Сколковский институт науки и технологий вместе с МТС в октябре 2020 г. запустили на территории инновационного центра «Сколково» пилотную сеть 5G. Она предназначена для тестирования разработок в области технологий 5G и создания на их основе отечественных перспективных индустриальных информационно-коммуникационных решений и сервисов с привлечением резидентов «Сколково» и индустриальных партнеров «Сколтеха». Также «Сколтех» вместе с Научно-исследовательским институтом радио (ФГБУ НИИР), подведомственным Минцифры недавно объявили о начале работы над сотовыми сетями формата 6G.

На вопрос CNews о том, как санкции повлияют на дальнейшую совместную работу, представители МТС отвечать отказались. В «Сколтехе» на момент публикации на запрос корреспондента также не ответили.

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Наибольшие опасения у представителей отрасли вызывает ситуация с разработкой телеком-оборудования. Речь идет о решениях на открытых интерфейсах OpenRAN для базовых станций 4G и 5G. Также институт разрабатывает стандарты OpenRAN на международном уровне в рамках Альянса O-RAN. «Коммерсант» со ссылкой на участников телеком-рынка пишет о том, что санкции осложнят работу организации над решениями в OpenRAN.

«Санкции, введенные в отношении «Сколтеха», затруднят приобретение аппаратной части, а также компонентов, которые потребуются для выпуска оборудования, – отметил президент Zelax Сергей Сухман. – Но думаю, что российские компании уже научились обходить такие ограничения. Поэтому работы по этому направлению продолжатся, хотя и потребуют дополнительных финансовых ресурсов».

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов объяснил изданию, что включение в санкционный список закрывает «Сколтеху» доступ к поставщикам из США и любым долларовым закупкам. Также придется менять контрагентов и модифицировать логистические цепочки.

По его мнению, в части с OpenRAN решениями, возможно, доступ к открытым ресурсам будет сохранен, так для них в открытом доступе публикуется полное описание или описание тех частей, которыми хочет поделиться разработчик или интегратор. Однако порой для таких бизнес-процессов требуются лицензионные соглашения, которые американские партнеры откажутся заключать.

Кто до сих пор был в списках

Напомним, Минфин США в марте 2022 г. включил в санкционный список SDN НИИ «Вектор», который производит аппаратуру в области радиотехники и радиоэлектроники, и «Микрон» – российский производитель микросхем, чипов для ID документов и платежных систем, поставщик пластиковых RFID-карт. Попал в стоп-лист и НИИ молекулярной электроники, который занимается научно-технологическими исследованиями в области микро- и наноэлектроники. Под санкциями оказался «Научно-технический центр Метротек», который производит оборудование в сфере электроники, приборостроения и систем связи, а также «Серния инжиниринг», которая поставляет высокотехнологичное оборудование для измерений и исследований в области микроэлектроники.