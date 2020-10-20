В «Сколково» запущена пилотная зона 5G для тестирования перспективных разработок в сфере ИКТ

Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») и МТС запустили на территории инновационного центра «Сколково» пилотную сеть 5G. Она предназначена для тестирования разработок в области технологий 5G и создания на их основе отечественных перспективных индустриальных информационно-коммуникационных решений и сервисов с привлечением резидентов «Сколково» и индустриальных партнеров «Сколтеха».

Сеть 5G «МТС Сколтех» запущенна в диапазоне 4,9 ГГц. В ней задействована базовая станция, использующая отечественное программное обеспечение. ПО разработано в «Сколтехе» и поддерживает международные открытые стандарты радиодоступа OpenRAN. Деятельность МТС и «Сколтеха» при поддержке фонда «Сколково» будет сосредоточена в первую очередь на разработке российских промышленных решений 5G, а также аппаратно-программных комплексов для сетей нового поколения на основе архитектуры OpenRAN. Соответствующее соглашение о развитии решений OpenRAN стороны подписали в декабре 2019 г.

Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково», сказал: «Мы видим широкие перспективы развития инноваций с приходом новых каналов передачи данных в различных сферах – от роботизированных производств и удалённого управления оборудованием в условиях повышенной опасности до применения 5G в здравоохранении, что существенным образом повлияет на качество оказания медицинской помощи. Уникальная роль “Сколково” как полигона в пилотировании сервисов на базе сетей 5G состоит в доступе к реальным индустриальным сценариям, требованиям, а также передовым технологиям, которые разрабатываются в экосистеме. У нас есть все ресурсы для того, чтобы поддержать стремление наших партнёров к ускорению применения инноваций в реальной промышленности».

Дмитрий Лаконцев, руководитель центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей: «Совместная пилотная сеть 5G с компанией МТС – это новый этап развития отечественных решений для телеком-инфраструктуры. Уже сейчас indoor-покрытие пилотной сети “МТС Сколтех” на территории института обеспечивается базовой станцией, разработанной нами на передовой архитектуре OpenRAN. Мы и далее совместно с МТС планируем расширять покрытие 5G с использованием OpenRAN-решений. Таким образом мы протестируем все аспекты взаимодействия отечественного оборудования и ПО для сетей пятого поколения с системами оператора и устройствами абонентов. Также я вижу огромный потенциал пилотной сети 5G для испытаний и отладки резидентами “Сколково” и индустриальными партнерами “Сколтеха” передовых технологических кейсов, ориентированных на максимальную реализацию заложенных в стандарте 5G возможностей».

Дмитрий Халин, вице-президент по облачным и цифровым решениям МТС, сказал: «Запуск зоны 5G в “Сколково” – очередной шаг в долгосрочном сотрудничестве МТС и “Сколтеха” в создании инфраструктуры для проведения НИОКР в широкой кооперации с резидентами фонда “Сколково“. У МТС есть центр промышленной автоматизации, собственные R&D центры, лаборатория 5G, акселератор стартапов, опыт развертывания первых сетей пятого поколения и я уверен, что деятельность нашего совместного инновационного кластера за счет синергии научного потенциала и ИТ-компетенций всех его участников ускорит вывод на рынок как конкурентоспособного отечественного телеком-оборудования, так и готовых индустриальных 5G-решений и сервисов для различных отраслей экономики».