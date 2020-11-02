Fort Ross Ventures объявил о запуске фонда поздних стадий

Управляющая компания Fort Ross Ventures объявила о запуске фонда поздних стадий – Fort Ross Late Stage Fund. В фокусе интересов – американские, европейские и азиатские технологические компании, являющиеся лидерами в своих нишах, с потенциалом выхода на IPO или осуществления стратегической продажи на горизонте 2-3 лет. Объем фонда составит до $200 млн. Приоритетные направления для инвестирования — финансовые технологии, облачные технологии, сервисы для автоматизации бизнес-процессов компаний, AI / Machine learning, кибербезопасность, образовательные сервисы, фудтек и др.

В связи с расширением деятельности Fort Ross Ventures к команде фонда в роли Принципала (Principal) присоединился Денис Ефремов. До 2020 года он занимал позицию инвестиционного директора в управляющей компании фондами прямых инвестиций Da Vinci Capital, где работал над инвестициями в проекты в области финансовых технологий, корпоративных технологических решений и маркетплейсов, участвовал в структурировании фондов общим объемом более $200 млн. и сделок объемом более $130 млн., а также вошел в рейтинг Forbes “30 до 30” в 2020 году. В Fort Ross Ventures Денис будет в том числе заниматься формированием воронки проектов для нового фонда и структурированием сделок. Также он будет активно участвовать в работе УК Fort Ross Ventures.

Запуск нового фонда совпал с признанием Fort Ross Ventures лучшим венчурным инвестором по версии Национальной премии «Венчурный инвестор 2020». Эта самая престижная премия на рынке венчурного и прямого инвестирования в России учреждена в 2014 году Российской ассоциацией венчурного инвестирования и присуждается лидерам российской отрасли венчурного инвестирования.

Виктор Орловский, основатель и управляющий партнер Fort Ross Ventures, отметил: «Fort Ross Ventures получил "Оскар" российского венчурного рынка — стал лучшим венчурным инвестором 2020 года, что дает нашей команде стимул продолжать еще активнее расти и развиваться. Мы все видим, как бурно развиваются технологии и инновации и как они меняют мир. Мы продолжаем активно наращивать обороты – запускаем фонд поздних стадий, ориентированный на вложения в зрелые компании. Венчурное инвестирование популярно сегодня среди инвесторов, как никогда раньше. И сегодня это практически единственный способ зарабатывать 20% годовых и выше. Портфель Fort Ross Late Stage Fund будет сформирован из 20-30 технологических компаний. Для достижения еще лучших результатов мы продолжим формировать самую сильную команду на рынке в РФ, США и Израиле. Мы рады, что Денис присоединился к команде Fort Ross Ventures. Я уверен, что его опыт поможет фонду добиться новых побед».