SoftwareONE приобрела BNW Consulting для усиления экспертизы в области решений SAP для публичных облаков

Эта покупка является частью стратегии SoftwareONE, которая укрепит и расширит экспертизу компании в области технологий SAP, ориентированную на миграцию в публичное облако, переход на платформу S/4 HANA и ее поддержку.

«Мы приветствуем в своих рядах более 30 специалистов BNW по решениям SAP, которые значительно расширят глобальную экспертизу SoftwareONE в области SAP и Технологических сервисов. Наши новые коллеги будут обслуживать клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и США, а также за их пределами, в тесном сотрудничестве с созданным в Маниле центром компетенций SAP» - говорит Дитер Шлоссер, генеральный директор SoftwareONE.

Компания BNW была основана в 1996 году в Мельбурне. BNW сегодня - это растущая компания с многолетней историей, предоставляющая консалтинговые услуги области применения технологий и облачных сервисов. Её основной специализацией является область преобразований платформенных продуктов SAP и миграции с локальных на публичные облачные платформы от ведущих поставщиков облачных услуг, такие как Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform и Ali Cloud. Кроме того, BNW предлагает организациям собственную разработку, сертифицированную компанией SAP –PowerConnect. Он предоставляет аналитическую информацию о производительности систем SAP в локальных и облачных инфраструктурах, а также данные о безопасности и бизнес-процессах. В настоящее время BNW сопровождает организации в Австралии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Соединенных Штатах и сможет предлагать экспертную поддержку по всему миру благодаря глобальному портфелю продуктов и услуг SoftwareONE и ее широкому географическому присутствию.

Уорвик Чай, основатель и управляющий директор BNW, и Стефан Бауманн, ее совладелец и исполнительный директор, присоединятся к Даниэлю Да Винчи, директору SoftwareONE по международной интеграции и эксплуатации SAP, и продолжат работу на руководящих должностях. Приобретение BNW входит в реализуемую SoftwareONE стратегию развития — так называемую «Миссию-2022». Благодаря этой покупке команда SoftwareONE укрепит и расширит свою экспертизу в области технологических сервисов и послужит стимулом к совершенствованию глобального технологического опыта в SAP-области, стратегически важной как для клиентов, так и для SoftwareONE в контексте ожидаемого роста компании на мировом рынке.