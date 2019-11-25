SoftwareONE подтвердила статус провайдера услуг Microsoft Azure по программе Managed Service Provider

Для получения сертификации по программе Managed Service Provider (MSP) всем участникам необходимо пройти проверку внешней аудиторской фирмой. Статус MSP дает организациям возможность правильно подобрать партнера для проведения процесса цифровой трансформации их бизнеса и перехода на облачные технологии, способного управлять любыми облачными системами независимо от их типа или размера. SoftwareONE (COMPAREX) предоставляет управляемые облачные услуги сотням компаний по всему миру, включая управление и мониторинг инфраструктурой Azure, единое управление облачной инфраструктурой и контроль использования облачных ресурсов, при помощи своего решения – PyraCloud, уникальной платформы по управлению жизненным циклом ПО.

Дитер Шлоссер, Президент SoftwareONE (COMPAREX): «Для нас большая радость и честь – получить признание от Microsoft, что мы являемся одним из наиболее квалифицированных провайдеров услуг Azure. Каждый день наши сотрудники стремятся предоставлять нашим клиентам сервис мирового класса, качественный и быстрый. Они понимают нужды наших клиентов, рекомендуют им наиболее подходящие технологии для ускорения процесса трансформации их бизнеса и инноваций. Я очень рад, что компания Microsoft вновь отметила их усилия, в результате которых наши услуги по управлению облачными сервисами Azure считаются одними из лучших в мире».

Гавриэла Шустер, Корпоративный вице-президент корпорации Microsoft, добавила: «Программа экспертов MSP Azure, как и раньше, связывает наиболее опытных поставщиков услуг, таких как SoftwareONE (COMPAREX), с представителями бизнеса. В результате SoftwareONE (COMPAREX) помогает организациям решать вопросы, связанные с Microsoft Azure и «умными облаками», от простых до самых сложных».

Поскольку все больше клиентов переходят на публичные облачные решения, им необходимы партнеры с глубоким пониманием и опытом работы с облачными технологиями, которые помогут им в процессе перехода. Партнеры, вошедшие в программу экспертов MSP Microsoft Azure, соответствуют серьезному набору требований, включая подтверждение выдающегося мастерства в предоставлении услуг клиентам и технической экспертизы, а также успешно прошедшие независимый аудит предоставляемых ими услуг, их сотрудников, процессов и технологий.

Технология «ЦОД будущего» от SoftwareONE (COMPAREX) обеспечивает быструю реакцию и проактивное управление облачными услугами на ведущих мировых платформах, таких как Azure. Решения, предлагаемые компанией, подстраиваются под все запросы клиентов в области управляемой инфраструктуры, управляемых приложений и управляемых баз данных.