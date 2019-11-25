SoftwareONE вошла в список компаний экспертов CRN Tech Elite 250

Компания SoftwareONE вошла в список 250 компаний экспертов Tech Elite по мнению глобального информационного ресурса CRN. Этот статус даётся тем компаниям, которые достигли наивысших результатов с точки зрения технической сертификации от поставщиков решений.

Несмотря на то, что SoftwareONE вошла в список Технической Элиты только в этом году, в прошлые годы компания была упомянута в рейтинге 150 быстрорастущих компаний по версии CRN. Этот рейтинг включает в себя технологические компании из Северной Америки, поставщиков решений и ИТ-консультантов с общим объемом продаж не менее $1 млн. Также в 2018 году SoftwareONE была на 11 месте в списке 500 поставщиков решений по версии CRN. Это ежегодный список крупнейших поставщиков технологий и решений, а также ИТ-консультантов, составленный на основании информации о доходах в Северной Америке.

«В списке Технической элиты CRN отмечены 250 поставщиков решений, которые обладают обширными техническими знаниями и наиболее выдающимися сертификатами» - говорит Боб Скелли, генеральный директор The Channel Company, - «Стремление к сертификации продавцов и более профессиональному набору навыков в широком спектре технологий и IT-деятельности в целом доказывает, что поставщик решений стремится обеспечить максимальную ценность для бизнеса и предоставить своим клиентам высочайший уровень обслуживания с помощью этих технологий.»

Добавим, что SoftwareONE была внесёна в список 250 компаний Технической Элиты за особый уровень приверженности следующим поставщикам:

•Продвинутый уровень партнера AWS;

•Особый уровень партнера Cisco;

•Платиновый уровень партнёра Oracle;

•Премьер уровень партнёра VMware.

Посмотреть полный список 250 компаний CRN Tech Elite можно по ссылке.