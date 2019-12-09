SoftwareONE получила статус Commvault Premier Partner

Статус Commvault Premier Partner присваивается компаниям за достижение высокого уровня экспертизы в области решений CommVault и выполнение ряда требований по наличию сертифицированных специалистов, технической экспертизы и объёма бизнеса по количеству завершённых проектов. Все эти условия были выполнены компанией SoftwareONE.

«Для нас очень ценно многолетнее сотрудничество с компанией SoftwareONE, где сотрудники – абсолютные профессионалы своего дела. Наши партнеры играют ключевую роль в продвижении самых передовых решений CommVault на российском рынке и команда SoftwareONE зарекомендовала себя как проверенный и надежный партнер», - отметил Иван Засохлин, генеральный директор CommVault.

Для компании SoftwareONE получение статуса CommVault Premier Partner открывает широкие возможности для развития бизнеса. Среди таких возможностей планирование и проведение совместных маркетинговых активностей и получение дополнительных инструментов, а также ресурсов и баз знаний, которые будут помогать специалистам компании в дальнейшей работе с продуктами CommVault.

«Наши сотрудники всегда готовы подобрать наиболее подходящую требованиям компании-заказчика систему резервного копирования и найти решение любой проблемы. Мы выбрали CommVault как одно из ведущих направлений, так как стремимся предоставлять лучшие технологии. Получение нами статуса CommVault Premier Partner гарантирует предоставление высокого уровня сервиса и экспертизы компаниям любой сферы и любого размера», - комментирует Сергей Агаев, генеральный директор компании SoftwareONE Russia.