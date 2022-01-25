SoftwareONE и AWS подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для ускорения внедрения облачных технологий

SoftwareONE, поставщик программного обеспечения и решений в области облачных технологий, объявила о заключении многолетнего стратегического соглашения о сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS) с целью ускорения процесса внедрения облачных технологий у своих клиентов. В рамках данного соглашения SoftwareONE и AWS будут сотрудничать для ускорения внедрения сервисов и решений AWS во всех ключевых отраслях, поддерживая совместные инвестиции в продвижение на рынке и расширение возможностей по предоставлению сервисных услуг.

Основываясь на прочных деловых отношениях, SoftwareONE и AWS заключили долгосрочное соглашение о стратегическом сотрудничестве, чтобы предоставить компаниям по всему миру весь спектр сервисов и решений AWS, которые позволят ускорить переход к облачным технологиям и модернизировать бизнес клиентов. В число ключевых направлений сотрудничества входят продвижение инструментов Simple for AWS от SoftwareONE, миграция предприятий на облачные решения AWS, а также адаптация и продвижение маркетплейса AWS в связке с платформой PyraCloud от SoftwareONE.

Компания SoftwareONE помогает своим пользователям управлять их программным обеспечением и используемыми облачными сервисами с помощью цифровой цепочки поставок ПО и сертифицированных сервисов и платформ по оптимизации использования облачных технологий (FinOps Certified). Благодаря доступу к тысячам независимых разработчиков программного обеспечения (ISV), сосредоточенных в экосистеме SoftwareONE, клиенты могут использовать эффект масштаба для повышения ценности сервиса AWS Estate. В то же время клиентам представится возможность оптимизировать текущие затраты на облачные сервисы от AWS и улучшить качество управления ими. Платформа PyraCloud от SoftwareONE — это единый цифровой интерфейс, предоставляющий пользователям возможность управлять расходами на программное обеспечение и облачные сервисы.

Благодаря инвестициям AWS SoftwareONE продолжит развивать свой глобальный центр передовых облачных компетенций c полностью сертифицированными AWS-ресурсами для поддержки и совершенствования пользовательского опыта. Кроме того, компания SoftwareONE обеспечит подготовку для специалистов по облачным технологиям AWS в своем образовательном центре SoftwareONE Academy, привлекая лучших экспертов из разных сфер деятельности. SoftwareONE Academy повысит качество образовательных программ AWS для расширения возможностей как в сфере продаж, так и в сфере технологий, с целью поддержки всего пути клиента и общего роста практики AWS. Данный подход поддержит улучшение пользовательского опыта, а также обеспечит полномасштабный рост деятельности SoftwareONE в рамках партнерства с AWS.

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Дитер Шлоссер, генеральный директор SoftwareONE, сказал: «Мы поддерживаем долгосрочные отношения с нашими клиентами, модернизируя их программное обеспечение, облака и технологии для достижения целей цифровой трансформации. Данное соглашение c AWS свидетельствует о стремлении SoftwareONE расширить глобальную практику продвижения мультиоблачных стратегий среди заказчиков. Оно подкрепляет наше видение роста собственных услуг по обслуживанию приложений, сервисов SAP, отраслевых решений для различных индустрий, облачных услуг и FinOps до совокупной выручки в размере 1 млрд швейцарских франков к 2025 г. Наконец, реализация данного соглашения поможет пользователям платформы PyraCloud оптимизировать потребление облачных услуг AWS».

«По мере ускорения внедрения облачных технологий мы рады сотрудничать с такими партнерами AWS как SoftwareONE, которые имеют глобальный масштаб и обладают обширным опытом и возможностями внедрения облачных технологий для решения критически важных задач и удовлетворения сложных потребностей современных организаций», — сказал Джефф Кратц, вице-президент AWS по международным партнерским программам и программам для государственного сектора.