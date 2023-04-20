ГК Softline объявила о приобретении трех компаний-разработчиков у ГК «Аплана»

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, приобрела трех производителей корпоративных бизнес-приложений и права на соответствующие программные продукты у ГК «Аплана». Покупка является шагом к исполнению стратегии развития собственной экосистемы бизнес-решений и расширения портфеля импортонезависимых решений и сервисов, отмечают в Softline.

Группа Softline приобретает контрольный пакет акций в следующих компаниях-разработчиках импортонезависимых программных продуктов, лидирующих в своих классах: АО «Босс. Кадровые системы» – производитель HRM-решения «Босс-кадровик» для автоматизации кадрового учета и процессов управления человеческими ресурсами крупных предприятий и холдингов; ООО «Робин» – разработчик первой российской платформы Robin для автоматизации бизнес-процессов с использованием программных роботов (RPA) и чат-ботов; ООО «Преферентум» – производитель платформы Preferentum для интеллектуальной обработки неструктурированных данных и серии прикладных бизнес-решений на ее основе.

Все перечисленные решения имеют многолетний опыт внедрения и поддержки и включены в реестр российского ПО. Кроме того, наличие команд разработки и развития продуктов, способных обеспечить непрерывное совершенствование технологий и реализацию прикладных решений на их основе, открывает перспективы для дальнейшего развития бизнеса компаний в рамках ГК, считают в Softline.

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Владимир Лавров, генеральный директор Softline Россия, отметил: «Группа компаний Softline последовательно и активно развивает собственные решения и сервисы и уже закрывает потребности корпоративных клиентов в аппаратном обеспечении (Inferit), кибербезопасности (Infosecurity), облачных решениях (Softline Cloud), заказной разработке («Девелоника») и других. Усиление портфеля собственных продуктов Softline становится очередным шагом к созданию экосистемы бизнес-решений, которые смогут покрывать полный спектр потребностей наших заказчиков».