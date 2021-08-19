Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства

Банкротства не будет

Как выяснил CNews, старейшее юрлицо основанной еще в 1990 г. Тагиром Яппаровым и Игорем Касимовым группы «Айти» (сегодня работает под брендом «Аплана») сумело избежать запуска в отношении него процедуры банкротства и введения внешнего наблюдения.

Как следует из судебной картотеки, 18 августа 2021 г. Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении соответствующего иска к АО «Фирма “Айти”. Информационные технологии» со стороны столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №28. Поводом для этого иска, который был подан 23 июня 2021 г., стала неуплата налогов. В разговоре с CNews Касимов тогда сообщил, что «Айти» собирается рассчитаться по долгам до конца 2021 г., получив оплату за выполняемые в настоящее время контракты.

Из появившегося в открытом доступе решения суда теперь можно заключить, что компания на момент подачи иска задолжала государству 88,7 млн руб. Согласно представленному ИФНС № 28 по Москве расчету, эта сумма складывалась из 52,8 млн руб. и 28,9 млн руб. основного долга (так в решении суда; — прим. CNews), а также пеней и штрафов в размере 7,1 млн руб.

В процессе рассмотрения дела ответчик успел с государством почти полностью рассчитаться. На это указывает текст судебного решения. «В соответствии с пунктом 2 статьи 4 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" для определения наличия признаков банкротства должника учитывается размер обязательных платежей без учета… штрафов (пеней) и иных финансовых санкций, — говорится в нем. — Представленными в материалы дела доказательствами, подтверждается отсутствие у должника задолженности по основному долгу перед уполномоченным органом».

Основанной Тагиром Яппаровым компании «Айти» удалось избежать банкротства

«Поскольку в рамках рассматриваемого дела о банкротстве не имеется заявлений иных кредиторов о признании должника банкротом, документально подтвержденное погашение задолженности является основанием для отказа во введении наблюдения и прекращении производства по делу о банкротстве», — заключают служители Фемиды.

В разговоре с CNews Игорь Касимов, выступающий сейчас гендиректором управляющей компании (УК) «Айти», подтвердил, что учитывая неожиданность иска, компания пересмотрела план погашения задолженности и полностью оплатила недоимку по налогам еще до судебного заседания, что и привело к прекращению производства по делу.

«Компания работает в нормальном режиме, ведет проекты для своих заказчиков и планирует успешно завершить этот непростой для рынка год», — добавляет Касимов.

Что происходит с бизнесом «Айти»

Как писал CNews в начале июля 2021 г., по данным «Контур.фокуса», по итогам 2020 г. выручка избежавшего банкротства юрлица составила 626,7 млн руб. со снижением этого показателя на 52% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль оказалась на уровне 2,7 млн руб.

Данными о госконтрактах, заключенных организацией в течение 2021 г., «Контур.фокус» не располагает, хотя в его базе содержатся сведения о 488 госконтрактах других лет на общую сумму в 8,1 млрд руб.

Как писал CNews после подачи рассмотренного судом иска, по состоянию на 6 июля 2021 г. у организации имелись заблокированные по решению налоговых органов банковские счета. На 19 августа 2021 г. блокировки также сохраняются. Аналогичная ситуация наблюдается и с частью других компаний группы «Аплана».

В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2018 г. вся группа «Аплана» занимала 29 строчку с совокупной выручкой в размере 6,736 млрд руб. В последующие годы группа в составлении данного рейтинга участия не принимала. По итогам 2020 г. часть организаций группы закончила отчетный период с убытками.

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В разговоре с CNews Игорь Касимов не стал скрывать, что общая выручка группы по итогам 2020 г. по сравнению с предыдущим годом сократилась. Эту тенденцию он объяснил известной ситуацией с пандемией COVID-19, когда ИТ-бюджеты ключевых заказчиков в 2020 г. расходовались далеко не полностью, а также тем фактом, что в 2020 г. группа «Аплана» продолжала реструктуризацию, «фокусируясь на импортозамещающих и собственных продуктовых направлениях деятельности, закрывая или продавая те бизнесы, которые не являются для нее стратегическими».

В этой связи напомним, что в начале ноября 2019 г. стало известно о намерении группы продать IBS компании «Аплана софтвер» и «Аплана айти инновации», специализирующиеся на тестировании ПО. Совокупная выручка этих двух компаний в 2018 г., по данным «СПАРК-Интерфакс» составила около 20% общего дохода группы. Вырученные от сделки средства «Аплана» рассчитывала направить на сокращение долговой нагрузки, а также инвестировать в разработку собственного ПО и сервисов.

Кроме того, в начале ноября 2020 г. холдинг Softline объявил о приобретении у группы «Аплана» бизнеса по аутсорсингу разработки ПО.

«При этом ряд компаний группы показал и рост выручки и прибыль, в других результат оказался скромнее, но в целом группа закончила 2020 г. без убытка, — заверяет Касимов. — По итогам 2021 г. группа рассчитывает на заметный рост общих показателей выручки и прибыли».

Что привело к иску о банкротстве «Айти»

Что касается иска о банкротстве «Айти» как одной из компаний группы, то в данном случае, кроме экономического спада и расходов на реструктуризацию, по словам Касимова, дополнительным негативным фактором стали налоговые доначисления в рамках выездной проверки ФНС. «Эта компания (как и ряд других компаний группы) была включена в список системообразующих для отрасли и обращалась за отсрочкой уплаты налогов в прошлом году, но не получила ее и полностью оплатила доначисления за 2020 г., что привело к задержке выплат по текущим налогам», — говорит топ-менеджер.

Также он отмечает, что в июне 2021 г. АО «Айти» сменило юридический адрес в связи с переездом в новый офис, и новая инспекция по месту регистрации незамедлительно подала иск на банкротство, даже не связавшись с компанией. «Это оказалось полной неожиданностью, поскольку предыдущая инспекция, в которой компания находилась на учете, не только не обращалась в суд с таким заявлением, но даже не уведомляла компанию о такой перспективе», — отмечает Касимов.

Что собой представляет бизнес «Айти»

На своем сайте группа «Айти» позиционирует себя в качестве многопрофильного ИТ-холдинга, предоставляющего весь спектр услуг и решений для создания, модернизации и сопровождения корпоративных информационных систем.

Среди основных направлений деятельности указаны управленческий консалтинг, ИТ-консалтинг, системы автоматизации бизнес-процессов, инфраструктура информационных систем, системы информационной и технической безопасности, ИТ-аутсорсинг и техническая поддержка информационных систем, аутсорсинг ИТ-персонала и бизнес-процессов, аренда корпоративного ПО, специализированные отраслевые ИТ-решения, энергоаудит и решения в области энергоэффективности, обучение в сфере ИТ и менеджмента, решения для «Умного города» (Smart City).

В числе известных ИТ-решений группы — система управления персоналом «БОСС-кадровик», ЕСМ-система «Логика ECM» (экс «БОСС-референт»), система автоматизации нефтесбытовых предприятий «Айти-ойл» и др.