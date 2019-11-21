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IBS приобрела у «Апланы» бизнес по тестированию программного обеспечения

ПО Софт Бизнес Инвестиции и M&A Аутсорсинг

IBS приобрела у группы «Аплана» компанию «Аплана софтвер». Окончательное соглашение об этом было подписано вчера. Ранее сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС России).

«Аплана софтвер» (юридические лица ООО «Аплана софтвер» и ООО «Аплана айти инновации») является ведущим игроком в сфере аутсорсинга тестирования программных продуктов. Благодаря новому активу IBS расширяет свою линейку технологических сервисов для крупнейших частных компаний и государственных структур.

Группа «Аплана» реализует свою стратегию и фокусируется на лидерстве в ключевых для нее сегментах рынка ИТ-решений для цифровой трансформации – управлении цифровыми документами, автоматизации и роботизации бизнес-процессов, промышленном интернете вещей, традиционных и облачных ИТ-сервисах. Вырученные в результате сделки средства будут направлены на инвестиции в новые продукты и технологии.

Новый бизнес-юнит IBS будет работать на рынке под названием IBS Appline. Владельцем бренда «Аплана» остается группа «Аплана».

Генеральный директор IBS Светлана Баланова сказала: «Мы хотим объединить свой опыт в разработке программного обеспечения, сопровождении и управлении данными с экспертизой блестящей команды "Апланы софтвер". Так мы обеспечим высокое качество и эффективность ИТ-решений на всех уровнях, от бизнес-процессов и софта до данных и уровня квалификации сотрудников клиента. Это станет нашим важным преимуществом, так как сейчас бизнес и государство создают очень сложные цифровые платформы. К ним предъявляются высочайшие стандарты адаптивности, надежности, быстродействия и безопасности».

Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Аплана» Тагир Яппаров сказал: «Продажа стабильного и прибыльного актива, которым является "Аплана софтвер", позволит нашей группе получить дополнительные средства для инвестиций в разработку собственных продуктов и сервисов, уменьшить долговую нагрузку и улучшить финансирование операционной деятельности».

Юридическим сопровождением сделки занималась компания Nektorov, Saveliev & Partners (NSP). Смена собственника не повлечет никаких изменений в обязательствах «Апланы софтвер» (в дальнейшем IBS Appline) перед клиентами.



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