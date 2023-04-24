Softline создала особое подразделение из активов бывшей компании «Айти»

Softline образовала новое подразделение SL Soft, специализирующееся на бизнес-приложениях для корпоративных заказчиков. В него вошли разработки компаний, которые недавно Softline приобрел у группы «Аплана».

Новое подразделение группы Softline

Группа компаний Softline сообщила о создании новой компании Sl Soft, которая будет специализироваться на создании бизнес-приложений для корпоративных заказчиков. Базой для новой компании станут продукты, приобретенные недавно у группы компаний «Аплана» (бывшая «Айти»).

В частности, в портфель SL Soft войдут следующие продукты: решение для управления персоналом, созданное на базе продукта «Босс-Кадровик»; решение роботизации и интеллектуальной аналитики на базе платформ Robin RPA и Prefentum; решение для управления цифровыми документами и контентом на базе линейки продуктов «Цитрос».

Какие компании недавно приобрел Softline

«Босс-Кадровик», Robin RPA и Prefentum - это разработки компаний, ранее входивших в состав группы «Аплана». В апреле 2023 г. Softline объявила о приобретении компаний «Босс. Кадровые системы» (разработчик «Босс-Кадровик»), «Робин» (создатель платформы Robin) и «Префентум» (создатель платформы Prefentum). Что касается продукта «Цитрос», то он разрабатывается одноименной компанией, которая недавно также была приобретена Softline.

Фото: Softline Softline образовала подразделение SL Soft, специализирующееся на бизнес-приложениях

Как объясняют в Softline, «Босс-Кадровик» - это российское решение для автоматизации всего комплекса HR задач крупных предприятий и холдингов. Платформы Robin RPA и Prefentum позволяют использовать искусственный интеллект для снижения нагрузки или замены человека во многих операциях. «Цитрос» предназначен для построения экосистемы управления цифровым контентом юридически-значимого электронного документооборота, кадрового электронного документооборота и электронных архивов.

В Softline рассчитывают, что вывод на рынок нескольких полностью импортонезависимых продуктовых линеек от Sl Soft позволит группе компаний предложить заказчикам полный комплекс решений по переводу информационных систем на российские технологии. В него входят собственные бизнес-приложения, а также дополнительные сервисы, включая заказную разработку ПО, консалтингово-внедренческий бизес, поддержку и сопровождению.

Как Softline покупал активы «Аплана»

Softline не в первый раз скупает активы «Аплана». В 2020 г. был приобретен аутсорсинговый ИТ-бизнес «Аплана», в результате чего в Softline перешло 180 разработчиков. Сумма сделки составила $2,7 млн. В 2022 г. Softline также приобрел у «Аплана» компанию «Академия Айти», работающую в сфере образования. А в начале 2023 г. вице-президентом Softline стал сооснователь и бывший гендиректор «Айти» Тагир Яппаров.

Разделение бизнеса Softline

Сама Softline также претерпевает большие изменения. До начала 2022 г. компания активно развивалась на зарубежных рынках и в конце 2021 г. провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже. После начала специальной военной операции России на Украине LSE продолжила торги акциями Softline, однако из-за разрыва связи с Московской биржей, объем торгов был незначительным.

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В результате осенью 2022 г. Softline разделила свой бизнес на российский и международный. Российский бизнес Softline был отдан основателю и контролирующему на тот момент акционеру компании Игорю Боровикову. Взамен остальные акционеры Softline получили по 0,6066 акций на каждую имеющуюся у них акцию, после чего доля Боровикова в компании снизилась с 53% до 44%.

Международное подразделение Softline стало работать под новым брендом – Noventiq. Также Noventiq договорилась с слиянии с американской SPAC-компаний Corner Growth Acquisition с целью выхода на америкаснкую биржу Nasdaq (такого рода компании выходят на биржу, не имея активов, с целью осуществления дальнейшего слияния с другими компаниями).

Российский бизнес Softline в апреле 2023 г. был продан фонду «Тетис Кэпитал». Игорь Боровиков покинул компанию. В совет директоров компании вошли такие лица, как бывший глава представительства Google в России Юлия Соловьева (сейчас отвечает за бизнес Google в развивающихся странах), бывший глава российских представительств Oracle и Dell Борис Щербаков и другие.