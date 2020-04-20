Сбербанк автоматизировал формирование налоговых деклараций по налогу на имущество

Сбербанк автоматизировал формирование налоговых деклараций по налогу на имущество. Банк внедрил в промышленную эксплуатацию новый модуль «Налог на имущество» в АС «Учет налогов», которую разрабатывает компания «Аплана. Центр разработки». Это нововведение позволило банку сократить сроки формирования деклараций по налогу на имущество и исключить ошибки, связанные с «человеческим фактором».

Необходимость в автоматизации связана с тем, что в собственности Сбербанка находится большое количество объектов недвижимости, по которым, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, банк обязан самостоятельно рассчитывать налог и подавать налоговые декларации в ФНС России. Исходя из этой потребности компания «Аплана. Центр разработки» реализовала систему, позволяющую на основе первичных данных рассчитывать суммы налога и формировать налоговую отчетность — как годовые декларации, так и ежеквартальные авансовые отчеты.

Первичный учет объектов недвижимости в банке ведется в системе SAP ERP, откуда данные в разрезе объектов выгружаются в подсистему «Налог на имущество». На основании этих данных в подсистеме создаются первичные формы. Они проверяются и консолидируются, а затем на их основе формируется единая сводная форма в разрезе территорий. В сводной форме рассчитываются все необходимые показатели для подготовки декларации.

При внесении корректировок за прошедшие периоды формируются корректирующие первичные формы, содержащие только те изменения, которые необходимо учесть. На их основе создаются консолидированные формы в корректирующем периоде, которые и становятся источниками для сводной корректирующей формы.

При расчете налога на имущество система учитывает множество параметров: стоимость объекта недвижимости (остаточную либо кадастровую), наличие площадей, выведенных из эксплуатации, и налоговых льгот, размер ставки налога.

На создание модуля «Налог на имущество» у команды компании «Аплана. Центр разработки» ушло всего несколько месяцев. Сейчас система апробируется в реальных условиях: Сбербанк готовится к формированию и подаче отчетности в новом финансовом году.