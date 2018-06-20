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Red Hat WildFly Red Hat JBoss jBPM JBoss BPM Suite

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.06.2018 Red Hat выпустила систему автоматизации бизнес-процессов Process Automation Manager 7 1
20.04.2016 «Аплана Центр Разработки» модернизировала кредитный конвейер «МигКредит» 1
03.11.2011 Куда приведет эволюция BPM? 1
27.04.2011 Alfresco выпустила систему управления бизнес-процессами с открытым кодом 1
26.06.2009 Интерес к BPM-проектам продиктован быстрой окупаемостью? 1
05.07.2005 В JBoss jBPM найдены уязвимости 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Red Hat WildFly и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 2
9594 2
Software AG 203 2
АйТи 1519 2
Alfresco Software 156 2
Software AG & IDS Scheer 209 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
АйТи - Аплана Группа компаний 183 1
SAS Institute 1082 1
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Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 1
BI Telecom - БиАй Телеком 29 1
Metasonic AG 23 1
АйТи - Аплана ЦР - Аплана Центр Разработки - Aplana Development Center 12 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Транснефть 335 1
ФосАгро 176 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 22 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
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HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
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Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 2
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Microsoft Azure 1526 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
Red Hat OpenShift 169 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Microsoft Visio - MS Visio 194 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Red Hat Customer Portal 23 1
Red Hat Process Automation Manager 2 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Red Hat Developer Program 9 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 14 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 1
Ultimus BPM Suite SOA 3 1
IBM Lombardi TeamWorks - Lombardi Software 6 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
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Борисов Алексей 33 1
Михеев Андрей 9 1
Краснов Федор 11 1
Ткачёв Роман 27 1
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Маргулис Леонид 2 1
Денисенко Маргарита 4 1
Терлецкий Михаил 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Увлечения и хобби - Hobbies 395 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 1
Forrester Research 834 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Docflow 148 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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