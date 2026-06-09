Индексная книга (каталог) CNews*
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Шеметов Николай
СОБЫТИЯ
|09.06.2026
|Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие уровню TiER III Operational Sustainability Gold 1
|09.07.2020
|DataSpace успешно прошла сертификацию Tier III от Uptime Institute 1
|01.12.2016
|Что банкиры думают об инновациях в ИТ 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Шеметов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3253 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2117 1
|Вапник Владимир 1 1
|Качёлкин Максим 4 1
|Поляков Сергей 75 1
|Сотин Денис 216 1
|Сабынин Андрей 37 1
|Фридман Илья 42 1
|Федечкин Эдуард 57 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Демидов Дмитрий 23 1
|Павельев Кирилл 8 1
|Леушев Андрей 75 1
|Дюгаев Евгений 13 1
|Новожилов Леонид 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.