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Все категории 195957
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Шеметов Николай

СОБЫТИЯ


09.06.2026 Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие уровню TiER III Operational Sustainability Gold 1
09.07.2020 DataSpace успешно прошла сертификацию Tier III от Uptime Institute 1
01.12.2016 Что банкиры думают об инновациях в ИТ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шеметов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 83 2
Ростелеком - Фазум - Farzoom 28 1
Microsoft Corporation 25648 1
IBM - International Business Machines Corp 9661 1
Oracle Corporation 7034 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2357 1
Ланит - Норбит - Norbit 425 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
ДиалогНаука 269 1
Терн ГК - Tern Group 80 1
SAP KXEN 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8671 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1871 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1483 1
Альфа-Банк 1954 1
NanduQ - Qiwi 1012 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Благосостояние НПФ 52 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3253 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2117 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63606 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1317 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15746 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2253 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5008 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6391 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1632 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12606 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26427 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7744 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3017 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11987 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 976 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60535 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3730 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6385 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35470 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8508 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5535 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 265 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 468 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6576 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32940 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2684 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8087 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6125 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9203 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4531 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26997 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2119 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1154 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4437 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8462 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1703 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 751 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 53 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2413 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4237 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13640 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 380 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Rules - Red Hat JBoss BRMS 4 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 154 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Linux FUSE 30 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 48 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 1
SAP Predictive Analytics 11 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 13 1
Apache Camel 73 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Tibco Spotfire 7 1
Вапник Владимир 1 1
Качёлкин Максим 4 1
Поляков Сергей 75 1
Сотин Денис 216 1
Сабынин Андрей 37 1
Фридман Илья 42 1
Федечкин Эдуард 57 1
Солодовников Алексей 20 1
Демидов Дмитрий 23 1
Павельев Кирилл 8 1
Леушев Андрей 75 1
Дюгаев Евгений 13 1
Новожилов Леонид 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 163659 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14732 1
Латвия - Латвийская Республика 830 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5578 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2940 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6943 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6488 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7650 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3809 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12117 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2434 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10108 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5673 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26877 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 510 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 223 1
Евросоюз - PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3520 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56786 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15758 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7447 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52751 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3043 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 629 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 361 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1262 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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