DataSpace успешно прошла сертификацию Tier III от Uptime Institute

DataSpace подтвердила высший уровень надежности и отказоустойчивости дата-центра, пройдя сертификацию Tier III Uptime Institute - Operational Sustainability Gold в третий раз.

По итогам многофакторного аудита и анализа деятельности DataSpace, Uptime Institute подтвердил высший уровень квалификации персонала и производственных процессов дата-центра DataSpace, присвоив уже в третий раз квалификационную степень TIER III Operational Sustainability GOLD, особо отметив зрелость и эффективность в условиях пандемии COVID-19.

Устойчивость компании к, в том числе, внешним эпидемиологическим вызовам — это результат анализа, планирования, управления и реализации комплекса необходимых мер, обеспечивающих непрерывность производственных процессов и оказание услуг, а также мер, направленных на защиту здоровья и обеспечение безопасности сотрудников, клиентов, партнеров и гостей.

«Данная сертификация подтверждает эксплуатационную устойчивость дата-центра DataSpace, где реализуется весь возможный потенциал установленной инженерной инфраструктуры уровня TIER III. Аудит Uptime Institute 22-28 мая 2020 г. был сконцентрирован на процедурах управления и эксплуатации, а также оценке рисков, связанных с конструкцией здания и его местоположением. Именно этот комплекс факторов оказывает решающее влияние на минимизацию вероятности человеческих ошибок, занимающих первое место среди причин прерывания работы дата-центра», — сказал Алексей Солодовников, управляющий директор Uptime Institute в России и странах СНГ.

Сертификация дата-центра DataSpace была проведена в связи с истечением срока действия предыдущей сертификации Tier III Operational Sustainability Gold. Новый сертификат действителен до 4 июня 2023 г.

«DataSpace улучшил показатели по сравнению с сертификации 2017 г., получив 97,42 балла по итогам аудита, в то время как 3 года назад этот балл был равен 97,03. Данная сертификация не явилась для нас «неожиданным билетом на экзамене, так как мы ежедневно строго следуем внутреннему распорядку и регламентам нашего дата-центра. Не отрываясь от производства работ, мы демонстрировали Uptime Institute выполняемые плановые мероприятия, пояснили детали работ при их выполнении», — сказал Николай Шеметов, технический директор DataSpace.

Сертификация 2020 г., в связи с распространением COVID-19, была разделена на 2 этапа. Первый этап заключался в предоставлении со стороны DataSpace всей необходимой документации в электронном виде на безопасном сервере с последующей проверкой данной документации консультантами из Uptime Institute и совместной онлайн – конференцией. Второй этап проводился несколькими днями позже в строгом соответствии с правилами дата-центра по минимизации рисков передачи и заражения COVID-19, и заключался в физическом осмотре дата-центра, демонстрации процессов со стороны службы эксплуатации, службы клиентской поддержки, отдела ИТ, детальной проверке загрузки персонала и многих других не менее важных вопросов и процессов.