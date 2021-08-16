Авиакомпания «Победа» объединяет свои информсистемы на платформе Red Hat

Red Hat для «Победы»

Как выяснил CNews, входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Победа» потратит 115,1 млн руб. на внедрение корпоративной шины данных (КШД) и обеспечение интеграционного взаимодействия своих информсистем (ИС). В качестве шины заказчиком была выбрана платформа JBoss Fuse американской компании Red Hat, известной своими разработками ПО на основе ОС Linux.

Указанную сумму за свои услуги предложил победитель тематического тендера. Он был запущен «Победой» 16 июля 2021 г. в формате открытого запроса предложений со стартовой ценой договора в 116,9 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 30 июля, итоги были подведены 12 августа.

Как следует из протокола тендерной комиссии, на деньги авиакомпании претендовало два участника, чьи имена в документе не отражены. При определении победителя учитывалась не только цена предложения, но и нестоймостные критерии. Заявка, получившая при ранжировании первый номер, в частности, получила баллы за то, что подавшая ее компания уже располагает прототипом внедряемой системы.

«Победа» интегрирует свои ИС с помощью платформы Red Hat JBoss Fuse

На момент публикации данного материала в «Победе» не смогли объяснить свой выбор в пользу именно Red Hat JBoss Fuse, а также рассказать, кто стал победителем тендера.

Что такое корпоративная шина

Корпоративная шина данных — это ПО, призванное обеспечить централизованный и унифицированный событийно-ориентированный обмен данными между различными ИС на принципах сервис-ориентированной архитектуры.

«Основной принцип КШД — концентрация обмена сообщениями/данными между различными ИС через единую точку доступа к КШД, в которой при необходимости обеспечивается транзакционный контроль, преобразование данных, сохранность сообщений и данных, — сообщает "Победа". — Все настройки обработки и передачи сообщений концентрируются в единой точке и формируются в терминах служб. Таким образом, при замене какой-либо информационной системы, подключенной к шине, нет необходимости в перенастройке остальных систем».

Для чего «Победе» шина

Как следует из описания закупки, в настоящее время в «Победе» эксплуатируется более 20 информационных систем, используемых в производственных и вспомогательных процессах. В их числе — автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП), система построения аналитической отчетности, система обмена сообщениями между воздушным судном и наземными станциями ACARS Messaging, система совместного принятия решений в аэропорту Airport Collaborative Decision Maker, система хранения и управления основными данными и операциями аэропорта Airport Operational Database, система планирования подготовки кабинных экипажей, система управления сезонным расписанием полетов и др.

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Для обмена данными между этими ИС в компании организовано несколько десятков информационных потоков типа «точка-точка». «При этом в части информационных потоков используются процессы ручного переноса данных между ИС, — поясняет “Победа”. — В составе ИС, обеспечивающих производственные процессы авиакомпании, присутствуют ИС не в полной мере отвечающие бизнес потребностям заказчика. Данные системы планируется модернизировать или заменить. При этом эффективность производственной деятельности авиакомпании не должна снижаться в процессе модернизации и замены ИС и после таких изменений».

Исходя из этого, «Победа» собирается внедрить Red Hat JBoss Fuse для повышения эффективности существующих и планируемых к реорганизации бизнес-процессов и поддержания их непрерывности при модернизации и замене ИС за счет интеграции разнородных ИС через единую точку входа и маршрутизации информационных потоков.

Исполнителю проекта на начальном этапе предстоит выполнить анализ и обзор стратегии роста «Победы» на ближайшие 5–10 лет. Данный обзор должен позволить убедиться, что проект внедрения КШД учитывает все будущие бизнес-требования, включая запланированное обновление новых систем, а также будущих систем, рекомендованных исполнителем после согласования.

Что собой представляет JBoss Fuse

Red Hat JBoss Fuse — это легковесная интеграционная платформа, которая упрощает подключение приложений, сервисов, процессов и устройств при построении широкого спектра решений. В состав JBoss Fuse входит фреймворк Apache Camel, предлагающий набор типовых шаблонов интеграции и более 150 готовых коннекторов для подключения приложений и сервисов, развернутых в корпоративном дата-центре или облаке, а также мобильных устройств.

Кроме того, JBoss Fuse может быть дополнен средой разработки Red Hat JBoss Developer Studio и системой мониторинга развернутых решений Red Hat JBoss Operations Network. Помимо самостоятельного решения, JBoss Fuse также предлагается в составе набора служб JBoss xPaaS для облачной платформы Red Hat OpenShift, позволяющего создавать, развертывать и поддерживать интеграционные решения в облаке.