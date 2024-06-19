Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз

В 2019 г. объем финансирования программ поддержки российской электронной отрасли составлял чуть больше 10 млрд руб., а в 2024 г. эта цифра превысила 200 млрд руб. Таким образом, объем госинвестиций в эту отрасль увеличился более чем в 20 раз, заявил на CNews FORUM Кейсы заместитель министра Минпромторга РФ Василий Шпак. Деньги направляются на создание средств производства и технологического стека для сквозных критических технологий.



Объем финансирования вырос

Объем финансирования российской электронной отрасли за последние пять лет выросло в 20 раз: около 10 мрлд руб. в 2019 г. против более 200 млрд руб. в 2024 г. Такие цифры на CNews FORUM Кейсы привел заместитель министра Минпромторга РФ Василий Шпак. Деньги идут на то, чтобы полностью создать технологический стек, начиная со средств производства, материалов и заканчивая организацией полноценного международного сотрудничества в это области.

Замглавы Минпромторга признал, что это «задача непростая», так как отраслью в современной истории страны не занимались 30 лет, хотя потенциал, по его словам, еще не растерян.

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«Тот рост, который демонстрирует (отрасль — прим.ред.) последние 3 года, говорит сам себя: в 2022-м по отношению к 2021-му мы выросли более чем на 30%, — отметил Шпак. — В 2023 г. по отношению к 2022-му мы выросли практически на 40%. Динамика, с которой мы идем с вами в 2024-м показывает, что будет также не менее 25% роста по отношению к предыдущему году. Таких темпов роста не было никогда в истории отрасли».

Василий Шпак добавил, что в Советском Союзе электроника тоже развивалась серьезными темпами, но сравнение с этим периодом, по его мнению, некорректно.

Подробнее о поддержке российской электроники замминистра рассказывал в интервью CNews в апреле 2024 г.

Акцент на три направления

Замминистра также назвал главный экономический вызов последнего времени: повышение производительности труда, что должно происходить в первую очередь за счет оптимизации бизнес-процессов и автоматизации производства.

«Понятно ,что электроника как необходимое условие для автоматизации и цифровизации здесь играет ключевую роль, — отметил Василий Шпак. — В нашей стране совсем недавно были утверждены стратегические документы: стратегия развития электронной промышленности и основы госполитики».

Шпак перечислил три главных направления, на которых нужно сделать акцент. Первое: под национальный контроль должен быть взят весь необходимый технологический стек для сквозных критических технологий. Второе — производственные возможности для создания всей номенклатуры продуктов для нужд экономики России и тех стран, которые будут входить в ее «валютно-технологическую зону». Без последней, напомнил замминистра, невозможен обмен инновациями и возврат инвестиций в этой области.

Наконец, третье направление — это международное сотрудничество. Оно требуется, во-первых, для сбыта продукции, которую разработают и произведут в России, а во-вторых, чтобы сокращать время на ее разработку с помощью стран, готовых участвовать в этом процессе.

Шпак добавил, что сейчас в стране есть почти полный спектр мер поддержки для развития этих направлений.

Также замглавы Минпромторга анонсировал появление на отечественных рынке новых продуктов в области микроэлектроники.

«Каждый раз, когда мы с вами встречаемся, вы задаете одни и те же вопросы: где же российская компонентная электронная база, где же российские процессоры и все остальное? Коллеги, я вас уверяю: все есть, все происходит, все работает. И в ближайшее время появится несколько новых продуктов. Сейчас уже где-то идет тестирование, где-то начнется в ближайшее время. Поэтому не переживайте», — заключил Василий Шпак.

Ранее CNews писал о том, что Минпромторг определился с направлениями, по которым будут созданы полигоны для тестирования оборудования и материалов для производства электроники. На этих площадках должны проводиться испытания в областях опто- и СВЧ-электроники, для силовой и микроэлектроники и для фотошаблонов.

Оборот производителей тоже подрос

Весной 2024 г. CNews писал о том, что оборот российских производителей электроники вырос на 88% год к году — такие цифры приводятся в отчете Росстата.

Всего же из госбюджета на поддержку российской электронной отрасли за последние 8 лет направили 274 млрд руб. и поддержали почти 600 проектов. Госденьги направлялись в рамках 109-го постановления «Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры».