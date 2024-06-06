Оборот российских производителей электроники вырос на 88% год к году

Росстат отчитался о социально-экономическом положении России за апрель 2024 г. Оборот российских производителей электроники по отношению к апрелю 2023 г. возрос на 88,3%.



Отчет Росстата

Росстат опубликовал на своем официальном сайте доклад «Социально-экономическое положение России» за январь-апрель 2024 г., в котором приводятся данные динамики телеком-рынка, рынка информационных технологий, ПО и электроники.

Оборот российского ПО, ИТ и телекома выросли в апреле год к году. Самый впечатляющий рост показал апрельский оборот производителей электроники по отношению к апрелю 2023 г. - 88,3%.

ПО и электроника

По данным Росстата, оборот организаций, работающих в сфере разработки ПО, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг, по сравнению с апрелем 2023 г. возрос на 53,7% и достиг 299,3 млрд руб. Хотя в марте 2024 г. показатель был выше на 21,5%.

Оборот организаций, которые ведут деятельность в области информационных технологий, по сравнению с апрелем 2023 г. увеличился на 44,2% и составил 145,9 млрд руб. По сравнению с мартом 2024 г. показатель снизился на 15,4%.

Оборот организаций, занимающихся производством компьютеров, электронных и оптических изделий, в апреле 2024 г. снизился по сравнению с мартом на 8,3%. Но по отношению к апрелю 2023 г. возрос на 88,3%. В абсолютном выражении он составил 301,5 млрд руб.

О поддержке российской электроники в интервью CNews в апреле 2024 г. рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Из бюджета на эти цели за последние восемь лет направили 274 млрд руб. Всего было поддержано почти 600 проектов. Госденьги в российскую электронику направляются в рамках 109-го постановления «Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры». Мера действует с 2016 г. Цель поддержки — компенсировать высокие затраты компаний на создание новых производств и их развитие, а также высокий уровень налогообложения.

Телеком

По данным Росстата, оборот телекоммуникационных компаний тоже вырос год к году, не так сильно.

Оборот организаций, работающих в сфере телекоммуникаций, в апреле 2024 г. увеличился на 7,7% по сравнению с апрелем 2023 г. По сравнению с мартом 2024 г. оборот увеличился на 2,5%. В абсолютном выражении оборот телеком-компаний в апреле - 225,3 млрд руб.

В 2023 г. российский рынок услуг связи вырос на 5,1%. Аналитики уточнили, что это самая высокая динамика рынка c 2013 г. Драйвером роста выступил рынок мобильной связи, на него по итогам года пришлось 61% доходов отрасли.

На росте оборотов не могло не сказаться и повышение цен. В сентябре 2023 г. CNews писал, например, что МТС, чья абонентская база в России, Белоруссии и других странах присутствия составляет в совокупности 88 млн человек, привлек к себе внимание Федеральной Антимонопольной службы России (ФАС). В ведомство стали поступать жалобы россиян относительно резкого повышения расценок на услуги оператора — многие абоненты получили сообщение с изменением тарифов на 59 руб. с 28 сентября 2023 г.

Проект Стратегии развития отрасли связи до 2035 г. предусматривал проработку механизмов защиты инвест-расходов операторов, который позволит сохранить доступность тарифов для населения. Индекс цен на телекоммуникационные услуги за январь-апрель 2024 г. к январю-апрелю 2023 г., указанный в докладе Росстата, составил 107,3.