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Определены направления развития отрасли связи до 2035 года

Вместе с компаниями телеком-рынка Минцифры подготовило проект Стратегии развития отрасли связи до 2035 г. Общественное обсуждение продлится до середины сентября 2023 г. После этого планируем внести документ в Правительство России. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Важно поддерживать высокий уровень предоставления современных услуг связи, они должны быть доступны для граждан на территории всей страны.

Для решения этой задачи необходимо: развитие российской группировки спутниковой связи, доступа в интернет и вещания; снижение издержек операторов связи и ЦОДов (за счёт упрощения доступа в МКД, льгот на подключение объектов связи к электричеству и т.д.); создание сетей связи нового поколения (5G, подготовка к 6G); проработка механизма защиты инвест-расходов операторов, который позволит сохранить доступность тарифов для населения; перевод сетей связи полностью на российские технологии безопасности; выделение новых полос частот для внедрения передовых технологий и стандартов; развитие механизма длинных форвардных контрактов и льготных кредитов на оборудование; урегулирование стоимости тарифа для генераторов «тяжелого» контента и обычных сервисов; развитие кадрового потенциала отрасли (создание инженерных школ, изменения программ подготовки специалистов и т. д.); создание цифрового кодекса.

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