MIND Software MIND Migrate
Автоматизированная, универсальная и безопасная миграция нагрузок между различными типами инфраструктур, включая физические серверы и широко используемые облачные платформы.
MIND Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Груздев Антон 15 2
|Карпов Евгений 42 2
|Бутримов Никита 3 2
|Евдокимов Игорь 50 1
|Ульянов Николай 112 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Александров Александр 70 1
|Андрианов Павел 84 1
|Смирнов Максим 45 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Каримов Руслан 25 1
|Дорожко Алексей 6 1
|Порошин Тимур 30 1
|Сургунд Роман 5 1
|Бутов Максим 2 1
|Житнушкина Ксения 1 1
|Русин Максим 5 1
|Нек Артур 4 1
|Костин Вячеслав 2 1
|Чунина Анна 4 1
|Рустамов Рустам 416 1
|Натрусов Артем 284 1
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 1
|Сотин Денис 205 1
|Панченко Иван 141 1
|Семенов Александр 148 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Добровинский Александр 35 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Кандыбович Дмитрий 17 1
|Сивцев Илья 140 1
|Булгаков Кирилл 105 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Спирин Антон 62 1
|Кузеванов Дмитрий 17 1
|Стоянов Алексей 41 1
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