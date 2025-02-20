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MIND Software MIND Migrate


Автоматизированная, универсальная и безопасная  миграция нагрузок между различными типами инфраструктур, включая физические серверы и широко используемые облачные платформы.


20.02.2025 Почему растет спрос на гиперконвергентные системы? 1
05.12.2024 Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса 1
25.10.2024 Облачную платформу Cloud.ru Evolution протестировали более 30 тысяч клиентов 1
05.08.2024 «Айтеко.Cloud» и Mind Software заключили соглашение о партнерстве 1
06.03.2024 Вeeline cloud подвел итоги 2023 года 1
26.02.2024 Beeline Cloud перешел на российскую платформу виртуализации 1
08.11.2023 Mont и Mind Software заключили соглашение о партнерстве 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

MIND Software и организации, системы, технологии, персоны:

MIND Software 19 5
Broadcom - VMware 2374 3
Microsoft Corporation 24667 2
8265 2
Oracle Corporation 6707 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Рексофт - Reksoft 419 1
Корус Консалтинг ГК 1226 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 1
SAP SE 5284 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 507 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Salesforce.com 427 1
ГЛОНАСС АО 194 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 235 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
Flant - Флант 99 1
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 1
Neogenda 1 1
Yandex - Яндекс 7418 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Intel Corporation 12218 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Ред Софт - Red Soft 722 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1923 1
ESET - ESET Software 1134 1
Red Hat 1315 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
TeamViewer 121 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 294 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 155 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
2domains 4 1
One Identity 11 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 72 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1640 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 141 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2520 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 6
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10282 2
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5310 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3558 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12096 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1902 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3904 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5409 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20875 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1768 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 740 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1082 2
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4033 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9433 2
Linux OS 10017 3
MIND Software - MIND Guard 7 3
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 88 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1272 3
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 72 3
Microsoft Windows 15722 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 706 2
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 77 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 120 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - BeeCloud Stack 3 2
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack 16 2
Node.js - программная платформа - Express.js 104 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2765 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 94 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1334 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 865 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 1
Microsoft Office Excel 1201 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 76 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 143 1
Apple iPhone 6 4862 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 474 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 12 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Jenkins 45 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 26 1
C/C++ - Язык программирования 764 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 205 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 46 1
IVA Connect 33 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
IVA UC - платформа унифицированных коммуникаций 8 1
Microsoft Office 3752 1
Microsoft Azure 1411 1
Груздев Антон 15 2
Карпов Евгений 42 2
Бутримов Никита 3 2
Евдокимов Игорь 50 1
Ульянов Николай 112 1
Шадаев Максут 1015 1
Александров Александр 70 1
Андрианов Павел 84 1
Смирнов Максим 45 1
Федечкин Эдуард 55 1
Юдин Дмитрий 23 1
Каримов Руслан 25 1
Дорожко Алексей 6 1
Порошин Тимур 30 1
Сургунд Роман 5 1
Бутов Максим 2 1
Житнушкина Ксения 1 1
Русин Максим 5 1
Нек Артур 4 1
Костин Вячеслав 2 1
Чунина Анна 4 1
Рустамов Рустам 416 1
Натрусов Артем 284 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 1
Сотин Денис 205 1
Панченко Иван 141 1
Семенов Александр 148 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Добровинский Александр 35 1
Бурилов Андрей 105 1
Климов Андрей 72 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Сивцев Илья 140 1
Булгаков Кирилл 105 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Спирин Антон 62 1
Кузеванов Дмитрий 17 1
Стоянов Алексей 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17127 1
Индия - Bharat 5469 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Иран - Исламская Республика Иран 1087 1
Беларусь - Белоруссия 5706 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5455 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 5
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4859 3
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2381 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 130 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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