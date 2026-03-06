Облачная платформа moncloud провела тестирование миграции виртуальных машин с использованием решения Mind Migrate

ИТ-компания «Системные решения» и российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения Mind Software объявили о подтверждении совместимости и корректности работы облачной платформы moncloud и программного комплекса Mind Migrate. Об этом CNews сообщили представители «Системных решений».

Во время совместных испытаний протестирована миграция виртуальных машин в облачную платформу moncloud с использованием решения Mind Migrate.

Выполнена тестовая миграция операционных систем MS Windows Server 2019, Ubuntu 18 и 20, Astra Linux CE 2.12. Все миграции виртуальных серверов выполнялись в режиме асинхронного копирования изменений, что позволило минимизировать время простоя на переключение в целевую среду виртуализации до 1 минуты.

По результатам испытаний подтверждено, что решение Mind Migrate показывает стабильные результаты работы на облачной платформе moncloud и может использоваться для безопасного управления данными и для переноса приложений между платформами и облаками.

Комплексное решение на базе Mind Migrate и облачной платформы moncloud может использоваться для миграции информационных систем с высокими требованиями к отказоустойчивости, масштабируемости и информационной безопасности.

«Подтверждение совместимости с Mind Migrate позволит нашим клиентам осуществить миграцию виртуальных машин с облачной платформы VMware и перейти на импортонезависимое решение moncloud, что существенно повысит устойчивость их ИТ инфраструктуры», — сказал генеральный директор ООО «Системные решения» Арсен Цатурян.

«Одним из важнейших аспектов развития наших решений – это расширение матрицы совместимости и проверка работоспособности в различных инфраструктурных ландшафтах. Наше партнерство с moncloud яркий тому пример, и теперь клиенты этой облачной платформы получат ряд интересных дополнительных инструментов для управления данными в своей инфраструктуре в условиях современных требований к устойчивости и безопасности», — сказал генеральный директор Mind Software Антон Груздев.

Компании планируют продолжать совместную работу над развитием решений управления данными для повышения уровня надежности и доступности цифровых сервисов.