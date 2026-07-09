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Termidesk VDI и MIND Migrate обеспечили перенос виртуальных рабочих мест между инфраструктурами

Компании «Увеон-Облачные технологии» (входит в «Группу Астра») и MIND Software объявляют о подтверждении совместимости решений Termidesk VDI и MIND Migrate. Совместная проверка показала возможность переноса виртуальных рабочих мест из существующей VDI-инфраструктуры в среду, управляемую Termidesk, с сохранением данных и автоматизацией ключевых этапов миграции. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В ходе испытаний был воспроизведен сценарий миграции виртуальной машины из инфраструктуры на базе VMware Horizon / VMware vSphere в целевую среду на платформе виртуализации VMmanager. После переноса виртуальная машина была успешно запущена на целевой платформе, прошла проверку целостности данных и зарегистрировалась в фонде Termidesk как доступное виртуальное рабочее место.

Подтвержденная совместимость решений позволяет заказчикам планировать переход на Termidesk VDI с минимальным количеством ручных операций и более предсказуемым процессом миграции. MIND Migrate автоматизирует перенос виртуальных машин между инфраструктурами, а Termidesk VDI обеспечивает централизованное управление виртуальными рабочими местами и безопасный доступ пользователей к корпоративным приложениям и данным.

В рамках демонстрации были проверены основные этапы миграции: подготовка машины-источника и машины-приемника, установка агентов, инвентаризация, сопоставление дисков, настройка сетевых параметров, синхронизация данных, финальное переключение, запуск целевой машины и выполнение скриптов постмиграционной настройки. Отдельно была проверена целостность пользовательских данных, по итогам которой было подтверждено полное соответствие контрольных сумм переносимых файлов.

Подтверждение совместимости особенно актуально для организаций, которые модернизируют инфраструктуру виртуальных рабочих мест, переходят на российские программные решения или формируют независимый технологический стек для удаленной и гибридной работы сотрудников.

Termidesk VDI — мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и организации безопасной удаленной работы сотрудников. Официальное описание продукта указывает поддержку ряда платформ виртуализации, включая VMware, VMmanager, zVirt, oVirt, OpenStack и др.

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MIND Migrate — решение MIND Software для миграции виртуальных машин и нагрузок между различными инфраструктурами. В описании продукта MIND Software указывает сценарии переноса между платформами виртуализации и возможность миграции с минимальным временем простоя для ряда сценариев.

«Для заказчиков, которые рассматривают переход с существующих VDI- и виртуализационных платформ на отечественные решения, важна не только функциональность целевой системы, но и безопасный, контролируемый процесс миграции. Совместимость Termidesk VDI и MIND Migrate помогает снизить сложность таких проектов и сделать перенос рабочих мест более технологичным», — отметил Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров Termidesk.

«Подтвержденная совместимость позволяет заказчикам выстраивать процесс миграции виртуальных рабочих мест без изменения привычных подходов к эксплуатации инфраструктуры. При этом автоматизация сводит к минимуму ручные операции и гарантирует стабильный результат даже в сложных гибридных средах. Мы продолжаем развивать экосистему технологических партнерств, чтобы переход между платформами был максимально предсказуемым и удобным для пользователей», — сказал Антон Банчуков, директор департамента управления продуктами MIND Software.

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