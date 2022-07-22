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Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса»

В Москве 15 сентября 2022 г. пройдет конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса».

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г.

Подтвердили выступление с докладом:

Вопросы к обсуждению:

Рынок облачных сервисов

  • Как изменился спрос на облачные сервисы в России
  • С какими сложностями столкнулись облачные провайдеры
  • Достаточно ли в России облачных ресурсов
  • Способны ли российские облачные провайдеры заменить иностранных
  • Как меняется стоимость облачных услуг
  • Какое влияние оказали санкции на качество облачных сервисов
  • Изменились ли требования к обеспечению безопасности
  • Как выбрать облачного провайдера
Технологии
Тренды и перспективы
  • Каким будет 2022 г. для облачного рынка в России
  • С какими сложностями столкнулись поставщики облачных сервисов
  • Удается ли обеспечить безопасность на фоне роста киберпреступности
  • Какие облачные услуги особенно востребованы в новых условиях
  • Не приведет ли уход западных компаний к снижению качества облачных услуг в России
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403,e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Теличева Наталья.

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