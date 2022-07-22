Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса»

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г.



Подтвердили выступление с докладом:

Вопросы к обсуждению:

Рынок облачных сервисов

Как изменился спрос на облачные сервисы в России

С какими сложностями столкнулись облачные провайдеры

Достаточно ли в России облачных ресурсов

Способны ли российские облачные провайдеры заменить иностранных

Как меняется стоимость облачных услуг

Какое влияние оказали санкции на качество облачных сервисов

Изменились ли требования к обеспечению безопасности

Как выбрать облачного провайдера

Технологии

Какие облачные сервисы предлагаются в России

Как выбрать оптимальную облачную инфраструктуру

Приватное, гибридное или мультиоблако: что выгоднее в новых условиях

Информационная безопасность в облачных средах

Резервное копирование и восстановление данных

Тренды и перспективы

Каким будет 2022 г. для облачного рынка в России

С какими сложностями столкнулись поставщики облачных сервисов

Удается ли обеспечить безопасность на фоне роста киберпреступности

Какие облачные услуги особенно востребованы в новых условиях

Не приведет ли уход западных компаний к снижению качества облачных услуг в России

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403,e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Теличева Наталья.