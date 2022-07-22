Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса»В Москве 15 сентября 2022 г. пройдет конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса».
CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г.
Подтвердили выступление с докладом:
- Дмитрий Шведов, заместитель руководителя департамента цифровизации, ОХК «Уралхим»
- Кирилл Цверкун, CTO «Учи.ру»
- Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Группа «Московская биржа»
- Станислав Дружинин, руководитель управления эксплуатации, ГСК «Югория»
- Сергей Хмельницкий, управляющий директор разработки информационных систем, «Випсервис»
- Михалев Евгений, ИКТ-директор, «Май»
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Руслан Каримов, директор по продукту «Восточной горнорудной компании»
- представитель компании Cloud
Вопросы к обсуждению:
Рынок облачных сервисов
- Как изменился спрос на облачные сервисы в России
- С какими сложностями столкнулись облачные провайдеры
- Достаточно ли в России облачных ресурсов
- Способны ли российские облачные провайдеры заменить иностранных
- Как меняется стоимость облачных услуг
- Какое влияние оказали санкции на качество облачных сервисов
- Изменились ли требования к обеспечению безопасности
- Как выбрать облачного провайдера
- Какие облачные сервисы предлагаются в России
- Как выбрать оптимальную облачную инфраструктуру
- Приватное, гибридное или мультиоблако: что выгоднее в новых условиях
- Информационная безопасность в облачных средах
- Резервное копирование и восстановление данных
- Каким будет 2022 г. для облачного рынка в России
- С какими сложностями столкнулись поставщики облачных сервисов
- Удается ли обеспечить безопасность на фоне роста киберпреступности
- Какие облачные услуги особенно востребованы в новых условиях
- Не приведет ли уход западных компаний к снижению качества облачных услуг в России
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403,e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Теличева Наталья.