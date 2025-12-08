Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186729
ИКТ 14475
Организации 11231
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26478
Персоны 80489
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

Каргинов Сергей


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Рынок услуг с использованием БПЛА в России в 2025 году превысил 26 миллиардов 1
17.07.2017 Власти потребовали от МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 отменить плату за роуминг в России 1
11.07.2017 Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Каргинов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9194 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3110 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14219 2
МегаФон 9887 2
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 66 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 107 1
МТС Беларусь - МТС Белоруссия - Мабільныя ТэлеСістэмы 38 1
Ростелеком 10303 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3527 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 1
ЛДПР 110 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 2
Демократическая политическая партия США 119 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28935 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8928 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21982 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Никифоров Николай 1136 2
Дегтярев Михаил 10 2
Артемьев Игорь 91 2
Голомолзин Анатолий 75 2
Нилов Ярослав 19 2
Сысоев Владимир 3 2
Сухарев Иван 2 2
Деньгин Вадим 16 2
Дорохина Юлия 44 1
Миронов Сергей 62 1
Заева Елена 14 1
Бурков Александр 3 1
Матвиенко Валентина 115 1
Емельянов Михаил 4 1
Нилов Олег 2 1
Ананских Игорь 3 1
Лукашенко Александр 102 1
Белоусов Андрей 144 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 997 2
Россия - РФ - Российская федерация 156769 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14483 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4091 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8536 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6782 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55007 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 306 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1338 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3684 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405715, в очереди разбора - 733283.
Создано именных указателей - 186729.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще