Получите все материалы CNews по ключевому слову
Каргинов Сергей
СОБЫТИЯ
Каргинов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛДПР 110 2
|Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 2
|Демократическая политическая партия США 119 2
|Microsoft Windows 2000 8662 1
|Никифоров Николай 1136 2
|Дегтярев Михаил 10 2
|Артемьев Игорь 91 2
|Голомолзин Анатолий 75 2
|Нилов Ярослав 19 2
|Сысоев Владимир 3 2
|Сухарев Иван 2 2
|Деньгин Вадим 16 2
|Дорохина Юлия 44 1
|Миронов Сергей 62 1
|Заева Елена 14 1
|Бурков Александр 3 1
|Матвиенко Валентина 115 1
|Емельянов Михаил 4 1
|Нилов Олег 2 1
|Ананских Игорь 3 1
|Лукашенко Александр 102 1
|Белоусов Андрей 144 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405715, в очереди разбора - 733283.
Создано именных указателей - 186729.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.