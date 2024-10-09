«МегаФон» ускорил интернет в высотках донской столицы

Тысячи жителей Ростова-на-Дону получили возможность быстрее загружать цифровые сервисы в смартфонах и планшетах. Оператор построил новые телеком‑объекты около жилых комплексов «Сокол Град», «Сельмаш», «Запад», «Платовский», в результате чего улучшилось покрытие мобильной сети в домах и в ближайших образовательных, медицинских и спортивных учреждениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры запустили высокочастотные диапазоны LTE, обладающие хорошей проникающей способностью сотового сигнала. Это позволило расширить емкость сети 4G до 30 % и равномерно сбалансировать нагрузку в местах повышенного спроса на цифровые услуги. Теперь абоненты могут с комфортом проводить онлайн‑трансляции без задержек и делиться «тяжёлыми» видео на максимальной скорости 86 Мбит/с.

«Как показывает исследование на основе обезличенных данных абонентов, год к году потребление трафика в высотках выросло на 11%. Чтобы обеспечить ростовчан быстрым мобильным интернетом в многоквартирных жилых комплексах столицы региона, в этом году наши специалисты установили дополнительные базовые станции в Пролетарском, Октябрьском и в Советском районах. При выборе территорий мы отталкивались от планов по застройке и анализа роста онлайн‑активности горожан», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Артем Филин.

В сентябре жители комплексов, в которых запущена телеком-инфраструктура, уже скачали свыше 50 Тбайт информации. Для сравнения, такого объема достаточно, чтобы смотреть беспрерывно фильмы в формате 4K в течение полугода.