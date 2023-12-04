«Мегафон» в Ростовской области возглавил новый топ-менеджер

Директором «Мегафона» на Дону стал Артем Филин. В новой должности он ставит перед собой задачу увеличить зону покрытия LTE в регионе и повысить качество сервисов для клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Ростовская область — это инвестиционный и логистический хаб с высоким трафиком. Здесь сфокусированы крупнейшие промышленные предприятия, проходит федеральная трасса М4 “Дон”. Наш приоритет — развитие цифровой среды, позволяющее еще больше повышать инвестиционную привлекательность региона», — сказал Артем Филин.

Топ-менеджер будет отвечать за крупный региональный бизнес. Только за 2023 г. в Ростовской области «Мегафон» построил более 100 новых базовых станций и модернизировал более 150. Также «Мегафон» — мобильный партнер около 8 тыс. донских предприятий и компаний. В числе реализованных социально-экономических инициатив «Мегафона» и правительства региона — проект «Лесохранитель» (система мониторинга лесных пожаров).

Артем Филин

«Важнейший стратегический ресурс компании — команда, поэтому мы переводим сильных управленцев в те регионы, где их профессиональный опыт особенно востребован. Артем долгое время возглавлял различные подразделения в телеком-компаниях и перенял лучшие менеджерские практики, которые эффективно использует в работе. Прежде всего, речь об улучшении услуг мобильной связи и расширении партнерских связей с бизнесом», — сказал директор по региональному развитию «Мегафона» на Юге и Кавказе Владимир Скурихин.

В телекоммуникациях Артем Филин работает с 2005 г. Прошел путь от сотрудника кол-центра до директора розничного бизнеса макрорегионального уровня одного из операторов связи. Также руководил продажами в телеком-компании Узбекистана. Карьеру в «Мегафоне» начал с должности директора в Волгоградской области. Окончил факультет «Информатизации и управления» Ростовского государственного экономического университета.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.