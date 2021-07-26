«Черноморнефтегаз» перешел на отечественное коммуникационное ПО

Коммуникационная платформа от российских разработчиков больше года обеспечивает надежные корпоративные коммуникации стратегического крымского предприятия. Вместе с решением были установлены отечественные плагины защиты от вирусов и спама.

ГУП РК «Черноморнефтегаз» — бюджетообразующее предприятие полуострова Крым. Оно успешно эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.

Для обновления коммуникационных возможностей и развития бизнеса «Черноморнефтегаз» выбрал платформу CommuniGate Pro. Она обеспечила предприятие полным комплексом коммуникационных инструментов — электронной почтой, календарями, контролем исполнения задач, обменом мгновенными сообщениями и корпоративным контентом.

«Черноморнефтегаз» — бюджетообразующее предприятие полуострова Крым

Поставщик решения — российский разработчик CommuniGate Systems. Среди преимуществ платформы — масштабируемость, отказоустойчивость, автономность и независимость. А широкие возможности взаимодействия со сторонними системами, ОС и приложениями позволяют интегрировать ее с множеством как зарубежных, так и российских разработок.

Учитывая стратегический статус своего предприятия, представители «Черноморнефтегаза» решили дополнить платформу плагинами защиты от вирусов и спама, разработанными CommuniGate Systems на базе профильных решений партнеров.

Переход на новую систему объединенных коммуникаций был практически бесшовным. Возможности платформы CommuniGate Pro объединили сотрудников всех подразделений «Черноморнефтегаза», став дополнительным инструментом безопасности внутренних коммуникаций.

«На территории полуострова Крым успешно функционируют предприятия и организации, результаты деятельности которых конкурентоспособны и востребованы во многих странах мира. Однако текущая санкционная повестка потребовала вдумчивого и креативного подхода к поиску и выбору ИТ-решений. Мы удовлетворены сотрудничеством с CommuniGate Systems. Выбор платформы объединенных коммуникаций CommuniGate Pro — важный шаг в модернизации ИТ-инфраструктуры предприятия, — уверен Николай Протасов, начальник Управления технологической связи и АСУ. — Нас приятно удивило еще и то, в какие сжатые сроки проект был реализован».

«На сегодняшний день флагманское решение CommuniGate Pro развернуто более чем в 18 тыс. предприятий 50 стран мира. Это стало возможным благодаря качеству разработки и универсальности нашего решения, а также нашей философии — предоставлять равные возможности всем участникам глобального бизнес-сообщества, — говорит Антон Тен, руководитель отдела корпоративных продаж группы компаний CommuniGate Systems. — Поэтому проект для «Черноморнефтегаза» особенно ценен для нас. Мы приветствуем экономическое развитие региона и готовы делиться наработанным опытом, помогать с внедрением, в кратчайшие сроки обеспечивать модернизацию ИТ-инфраструктур предприятий в части унифицированных коммуникаций».