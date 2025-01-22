«МегаФон» расширил сеть 4G на родине Чехова

«МегаФон» расширил сеть 4G в Таганроге. Технические специалисты зафиксировали здесь ежегодно растущий спрос на цифровые услуги и запустили дополнительную телеком‑инфраструктуру с поддержкой LTE в центральной части и в частном секторе. Пиковая скорость передачи данных в сети оператора выросла на 10% и теперь достигает 60 Мбит/с.

В Таганроге постоянно проживает около 250 тыс. человек, однако в сезон отпусков и в праздничные выходные количество людей увеличивается примерно на 50% за счёт путешественников. Визитёры приезжают, чтобы погулять по чеховским местам, увидеть старинные якоря времён Петра I, поднятые со дна Азовского моря, 200-летнюю Каменную лестницу и насладиться живописным видом на Таганрогский залив.

Только в новогодние каникулы в приморском городе побывало на 9% больше абонентов из других регионов страны, чем за тот же период годом ранее, отметили в своём исследовании аналитики компании. В среднем в день гости использовали почти пять тысяч Гбайт в день. Такого объёма информации достаточно, чтобы непрерывно в течение 400 часов вести стримы о достопримечательностях Таганрога.

«Планируя технические мероприятия, в первую очередь мы ориентируемся на потребности клиентов. Год к году местные и туристы использовали на 25% больше интернет‑данных. Чтобы у наших пользователей всегда был в доступе скоростной мобильный интернет, только в 2024 г. инженеры запустили и модернизировали свыше 60 объектов связи в городе. Оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет обеспечить высокое качество покрытия на улице и внутри помещений», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Ростовской области Василий Темнов.