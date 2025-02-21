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Азовский палеонтологический музей и 5sensar погружают посетителей в эпоху динозавров и мамонтов с помощью дополненной реальности

Азовский палеонтологический музей представил новую экспозицию «Следы земной памяти», которая позволяет посетителям «переместиться» в эпоху древних животных. Уникальный проект реализован псковской командой 5sensAR с использованием технологии дополненной реальности. Об этом CNews сообщили представители 5sensAR.

Стабильность дополненной реальности обеспечивается за счет использования оптимизированных 3D-моделей и реалистичных анимаций. Разработчики уделили особое внимание тестированию, чтобы гарантировать плавную работу даже в условиях большого потока посетителей.

Четыре специально разработанных тура позволяют гостям музея увидеть воссозданных представителей древних животных, таких как мамонт, динотерий и плезиозавр в их естественной среде обитания. Виртуальные сценарии длятся около 10 мин, а интерактивные экскурсии позволяют свободно перемещаться по площадке музея, погружая пользователя в воссозданный контекст и создавая эффект присутствия. Уникальный опыт может быть масштабирован для других регионов России, что делает экспозицию перспективной моделью для других музеев.

Проект стал возможным благодаря тесному взаимодействию команды разработчиков и специалистов музея. Процесс воссоздания внешнего вида древних животных был основан на научных данных, предоставленных музеем, включая референсы в виде описаний, иллюстраций и фотографий. Модели и анимации неоднократно согласовывались с экспертами, чтобы добиться максимальной достоверности и точности.

«Наш проект — не просто интерактивная выставка, а шаг вперёд в осмыслении культурного наследия с использованием современных технологий. Команда 5sensAR проделала огромную работу, чтобы вдохнуть жизнь в древние образы и сделать их доступными для зрителей любого возраста», — сказал Евгений Мамичев, директор Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника.

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Благодаря использованию технологий дополненной реальности, Азовский музей предлагает не просто выставку, а полноценное иммерсивное погружение, которое одинаково интересно аудитории вне зависимости от возраста.

Это не только способствует развитию внутреннего туризма, но и формирует новый стандарт взаимодействия с культурным наследием.

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