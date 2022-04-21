Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС инвестировала в развитие сети на курортах России 1,7 млрд рублей

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, полностью подготовила сеть к нагрузкам курортного сезона 2022 г., вложив в модернизацию, увеличение емкости, скорости и покрытия сетей на популярных курортах России более 1,7 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За 12 месяцев к апрелю 2022 г. МТС провела комплексную работу по расширению и умощнению сетей на курортах Краснодарского края, Республики Дагестан, Кавказских минеральных вод и Республики Алтай, проведя анализ больших данных по распределению турпотоков прошлого года, выявлению популярных направлений при покупке билетов и бронировании отелей, а также другой информации, на основе которой МТС определила самые востребованные места отдыха предстоящего сезона отпусков и весенних праздников.

«Мы активно развиваем сеть в популярных курортных регионах России, чтобы обеспечить высокое качество услуг связи для всех отдыхающих. Особенностью таких территорий является неравномерное распределение максимальных нагрузок на сеть: для морских курортов – это весна-ранняя осень, для горнолыжных – зима. Поэтому, проводя работы по умощнению сети, нам нужно было не только обеспечить максимальный запас ее пропускной способности, но и эффективно распределить инвестиции. Наши собственные наработки по анализу больших данных позволили успешно справиться с этими задачами: мы выбрали наиболее популярные у туристов направления и в этих местах последовательно улучшали работу сети», – отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

В Краснодарском крае на побережье Черного моря от Сочи до Анапы, включая Геленджик и Новороссийск, а также на Азовском побережье в районах Ейска, станиц Должанская, Голубицкая у Пересыпи и Кучугур МТС улучшила качество покрытия сетей LTE на всей протяженности побережья. За счет модернизации 80% действующего оборудования и строительства более 630 базовых станций в регионе обеспечен рост емкости сети до 50%. На 553 базовых станциях произведен рефарминг под диапазон LTE 2100. Эти меры позволили увеличить скорость мобильного интернета на курортах Краснодарского Края в среднем на 60%.

В Республике Дагестан на Каспийском побережье от Махачкалы до Дербента МТС построила свыше 230 базовых станций, провела работы по двукратному расширению полосы LTE 2600, что позволило в курортной зоне увеличить емкость сети на 40% и обеспечить рост скорости интернета в среднем на 20%.

Российские proxy занимают рынок
Техника

Все курортные города и крупные рекреационные комплексы Кавказских минеральных вод в Ставропольском крае обеспечены устойчивой связью. На этих территориях МТС построила более 180 базовых станций, увеличила емкость сети на 50% и обеспечила рост скорости в среднем на 40%. До лета компания проведет работы по расширению полосы частот для сети LTE 1800.

В Республике Алтай на берегу Катуни от Горно-Алтайска до Чемала МТС провела комплексную модернизацию сети курортного кластера, построила десятки новых базовых станций, что обеспечило прирост емкости на 30%, а средней скорости мобильного интернета на 15%. ***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Операторов связи освобождают от поборов, благодаря которым в российских деревнях есть связь

Власти выпустили методичку для МТС, «Билайна», «Мегафона», Tele2 по предельному росту тарифов на мобильную связь

Минцифры собралось возвращать операторам часть налога на прибыль

Veon могут прогнать с биржи NASDAQ из-за низкого курса акций

Рассекречены главные любители пользоваться «серыми» SIM-картами. Ими оказались российские чиновники

Племянник Назарбаева после ареста подарил государству акции главного телеком-оператора страны

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Показать еще

Наука

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»