«МегаФон» ускорил интернет в «рыбной Мекке» на Кубани

«МегаФон» запустил базовые станции в местах повышенной нагрузки на сеть сразу на двух территориях. Новое телеком‑оборудование с поддержкой 4G позволило увеличить скорость мобильного интернета до 75 Мбит/с в Ейском и Приморско-Ахтарском районах края.

В результате проведенных работ инженеры «МегаФона» разгрузили участки с высокой концентрацией пользователей в станицах Должанской, Приазовской и Ясенской, хуторах Зеленая Роща и Морозовский, поселках Морской и Моревка. В среднем в месяц здесь абоненты расходуют в Сети свыше 250 ТБ данных, что на 22% больше чем в прошлом году. Этого хватит на беспрерывный просмотр чемпионатов по рыбной ловле в течение 2,5 лет.

«К середине весны потребление трафика в крае выросло в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Около трети приходится на сельскую местность. Мы регулярно анализируем потребление интернета и улучшаем качество покрытия в самых "качающих" населенных пунктах. Ейский и Приморско-Ахтарские районы традиционно встречают гостей, следующих в направлении к Азовскому морю, Таганрогскому заливу, Ейскому лиману. А быстрый мобильный интернет — неотъемлемый атрибут комфортной жизни и путешествий», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Северо-западную часть Краснодарского края выбирают не только для пляжного отдыха, но и для рыбалки. Ейский и Приморско-Ахтарские районы славятся наличием разнообразной рыбы, и скоро стартует рыболовный сезон, а значит сюда приедут поклонники фишинга и распробуют новые скорости мобильного интернета.