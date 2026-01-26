Разделы

Digital Design СДУ Приоритет


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


26.01.2026 Система «Приоритет» от Digital Design подтвердила совместимость с «Ред ОС М» 1
05.09.2024 Как Росрыболовство перешло на электронный ДСП-документооборот с СДУ «Приоритет» и СУБД Postgres Pro 2
29.02.2024 Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов 1
25.02.2022 В СДУ «Приоритет» появился собственный встроенный модуль для автоматического распознавания документов 1
07.08.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и СДУ «Приоритет» 1
23.10.2017 «Диджитал Дизайн» представила телеграм-бота для СДУ «Приоритет» 1
06.06.2017 Завершен пилотный проект Минкомсвязи по переходу госорганов на отечественное ПО 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Digital Design СДУ Приоритет и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 553 6
Docsvision - ДоксВижн 1034 4
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 38 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 502 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Ред Софт - Red Soft 1033 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2259 1
Directum - Директум 1178 1
Telegram Group 2618 1
Salesforce 459 1
Terrasoft - Террасофт 202 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 259 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 234 1
Comindware - Колловэар 183 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 42 1
Appian Corporation - Appian Communications 11 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12976 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4998 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3401 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3137 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3490 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 371 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6322 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2823 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5269 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2091 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 755 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 164 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 92 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 70 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73617 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31912 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 896 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 880 1
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 129 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 93 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 1
Электронный документ - Electronic document 1531 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 351 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 473 1
Офисные приложения - Конструктор форм 34 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18496 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 853 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12398 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5961 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4795 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1402 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5760 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2444 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7646 1
Digital Design - АВАКОР 14 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 877 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1553 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 29 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 207 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 578 1
Новые облачные технологии - МойОфис 904 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1348 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 246 1
Terrasoft Creatio 98 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 39 1
Docsvision СЭД - ECM-система 244 1
Андреев Владимир 100 2
Варфоломеев Антон 15 1
Гребешков Павел 2 1
Рустамов Рустам 523 1
Панченко Иван 179 1
Востриков Юрий 82 1
Тебеньков Яков 11 1
Дербенков Сергей 6 1
Котов Александр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 157910 5
Азовское море - Азовское побережье 45 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 562 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 734 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10394 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2299 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Цифровые Вершины - премия 11 1
