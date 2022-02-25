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В СДУ «Приоритет» появился собственный встроенный модуль для автоматического распознавания документов

СДУ «Приоритет» – это комплексная система для автоматизации процессов документационного управления. На сегодняшний день она является самой распространенной в российских федеральных министерствах и широко используется в госкорпорациях и компаниях с государственным участием.

Одной из значимых подсистем СДУ «Приоритет» является модуль, формирующий текстовый слой для файлов графических форматов. Без него невозможны полнотекстовый поиск документов, копирование фрагментов текстов пользователями, а также работа подсистем искусственного интеллекта и машинного обучения, использующих текстовый анализ.

Ранее данный модуль был интегрирован с внешним ПО распознавания компании ABBYY. С учетом неоднократных обращений клиентов СДУ «Приоритет» по вопросу независимости функционала от стороннего ПО специалисты компании «Диджитал дизайн» провели ряд исследований и реализовали собственный встроенный модуль распознавания файлов.

Модуль фонового распознавания СДУ «Приоритет» соответствует современным практикам разработки высоконагруженных систем. Он поддерживает распознавание файлов «на лету» для полнотекстового поиска и предусматривает возможность хранения распознанных файлов в системе, а также обладает возможностями по масштабированию и настройкам качества распознавания.

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Интеграция

В январе 2022 г. из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных были отозваны программные продукты ABBYY. Учитывая этот факт, СДУ «Приоритет» с собственным встроенным модулем распознавания становится еще более актуальной для органов власти и компаний, обязанных использовать программные продукты из данного реестра.

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