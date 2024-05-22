«Аквариус» подписал соглашение о намерениях с «Мобиус Технологии» на ЦИПР-2024

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2024» группа компаний «Аквариус» и «Мобиус Технологии» договорились об организации дальнейшего сотрудничества в области установления партнерских отношений и синергии от совместной деятельности в части организации перехода заказчиков на отечественные реестровые решения и дальнейшего технологического консалтинга. Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

На стенде «Аквариуса» топ-менеджеры компаний подписали соглашение о намерениях сотрудничества. Взаимодействие сторон будет выстроено в пяти основных направлениях: обмен аналитической информацией, проведение консультаций, подготовка клиентских предложений, проведение мероприятий и оказание взаимной технической и организационной поддержки, необходимой для реализации совместных проектов.

«Поддержание парка вычислительного оборудования для любой компании является неотъемлемой частью контрактов на ее приобретение. С большой проблемой в этой области столкнулись те, кто приобретал устройства западных вендоров, одномоментно ушедших с российского рынка. Для нас качественный клиентский сервис и техническое обслуживание – одно из стратегический направлений развития компании. С поставкой продукции наше взаимодействие с клиентами не заканчивается, а только начинается. Нам интересны компетенции «Мобиус Технологии» в области технологического консалтинга, они, безусловно, смогут усилить наше предложение рынку», - сказал вице-президент по коммерческой деятельности ГК «Аквариус» Николай Харитонов.

«Наше сотрудничество с «Аквариусом» будет сфокусировано на реализации сложных консалтинговых проектов, направленных на импортозамещение как объектов критической информационной инфраструктуры, так и коммерческого сектора, — отметил Михаил Сизов, управляющий партнер «Мобиус Технологии». — Объединение наших компетенций будет способствовать переходу российских компаний на отечественное ПО и оборудование».

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Группа компаний «Аквариус» – российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений. В 2024 г. отмечает 35 лет со дня основания. Системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности. Имеет два производственных комплекса в городах Шуя (Ивановская область) и Тверь, мощность которых до конца 2025 г. составит 2,5 млн устройств в направлениях: клиентские устройства, серверы и системы хранения данных. Также предлагает эффективные решения в области виртуализации данных, корпоративной мобильности и информационной безопасности.

«Мобиус Технологии» — системный интегратор и сервис-провайдер, работает на рынках России и СНГ более 10 лет. Предоставляет услуги по технологическому консалтингу на аппаратном, системном и прикладном уровнях. Собственный учебный центр «Академия Мобиус» также оказывает услуги переквалификации и подготовки ИТ-кадров.