Arenadata и hh.ru заключили соглашение в рамках Национальной системы подтверждения ИТ-компетенций

Группа Arenadata, разработчик ПО по работе с данными, и hh.ru, платформа онлайн-рекрутинга, заключили соглашение о сотрудничестве. Его цель — дать разработчикам программного обеспечения возможность добровольного подтверждения компетенций на платформе (часть Национальной системы подтверждения ИТ-компетенций Минцифры), оператором которой является hh.ru. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

В рамках соглашения hh.ru и Arenadata планируют проработать вопрос об использовании сертификатов ИТ-компетенций в дополнение к собственным, а также об интеграции вендорской сертификации Arenadata с Национальной системой. Это позволит взаимно признавать оба вида документов для оценки навыков ИТ-специалистов и расширить возможности по их трудоустройству, а работодателям даст больше информации о кандидатах и их уровне квалификации.

Центр обучения Arenadata проводит занятия более чем по 20 курсам от вендора по работе с продуктами компании: Arenadata DB, Arenadata Hyperwave, Arenadata QuickMarts, Arenadata Streaming, Picodata, Arenadata Catalog. Уроки доступны в дистанционном формате, что позволяет гибко повышать квалификацию специалистов по всей линейке продуктов. По окончании обучения и после успешного прохождения оценки компетенций выдается сертификат, подтверждающий навыки и знания по продуктам Arenadata и связанным с ними технологиям, таким как Greenplum, Hadoop, ClickHouse, Kafka, NiFi и др.

Национальная система подтверждения ИТ-компетенций была запущена Минцифры России в начале июня 2025 г. Она позволяет любому ИТ-специалисту добровольно подтвердить знания и навыки по ряду направлений и получить официальный сертификат, свидетельствующий об уровне квалификации. Проверка ИТ-компетенций проходит бесплатно, а полученный документ можно прикрепить к резюме на hh.ru при поиске работы.

В настоящее время на платформе можно выполнить тесты по пяти языкам программирования (Python, Java, SQL, C#, PHP) и 12 направлениям, включая PostgreSQL и «Алгоритмы и структуры данных». Качество заданий оценивало профессиональное ИТ-сообщество, включая экспертов Arenadata.

«Национальная система подтверждения компетенций разработчиков ПО полезна для рынка труда и очень своевременна. Теперь работодателям проще выявлять и приглашать на собеседования квалифицированных и перспективных кандидатов. Соискатели, со своей стороны, могут проверить свой уровень навыков и сравнить себя с рынком. А государство, видя структуру навыков ИТ-специалистов, может эффективнее управлять образованием и синхронизировать программы обучения с потребностями рынка труда», — отметила руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова.

«Мы считаем важным поддерживать инициативы, направленные на развитие трудовых ресурсов и укрепление кадрового суверенитета. Присоединяясь к проекту Минцифры и hh.ru, мы вносим вклад в развитие Национальной системы подтверждения ИТ-компетенций и создание прозрачного и эффективного механизма взаимодействия между бизнесом и государством. Признание сертификатов единой платформы станет дополнительным стимулом развития как для специалистов, так и для всей ИТ-отрасли в целом», — сказал директор по обучению Arenadata Федор Кирдяшов.