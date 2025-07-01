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Минцифры РФ Национальная система подтверждения ИТ-компетенций


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 Почти 15 тыс. сертификатов выдано за месяц работы платформы по подтверждению ИТ-компетенций 1
06.06.2025 Дан старт перспективному сотрудничеству МТУСИ и HeadHunter в области оценки ИТ-кадров 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - Национальная платформа - 51 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 541 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
Создано именных указателей - 178013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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