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Дан старт перспективному сотрудничеству МТУСИ и HeadHunter в области оценки ИТ-кадров

Технический университет связи и информатики (МТУСИ) и российская компания интернет-рекрутмента ООО «Хэдхантер» (hh.ru) подписали Соглашение о намерениях, которое предусматривает участие в эксперименте, направленном на предоставление ИТ-специалистам возможности добровольного подтверждения своих профессиональных навыков и компетенций. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Соглашение подписано ректором МТУСИ Сергеем Ерохиным и директором по взаимодействию с государственными органами и корпоративному управлению ООО «Хэдхантер» Дмитрием Маркеловым.

Это партнерство направлено на поддержку инициативы Минцифры России по созданию системы объективной оценки уровня владения соискателями необходимыми компетенциями в сфере ИТ при трудоустройстве. Предполагается, что сертификат Минцифры России поможет работодателям точнее оценивать уровень ИТ-специалистов, а соискателям даст дополнительное преимущество при трудоустройстве.

Стороны выразили готовность к активному взаимодействию в целях разработки и внедрения эффективных механизмов и стратегических планов, направленных на успешную реализацию задач, поставленных в рамках эксперимента.

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«МТУСИ, как один из ведущих технических вузов страны, всегда поддерживает инициативы, направленные на повышение качества подготовки ИТ-специалистов. Совместный проект с HeadHunter и Минцифры России по добровольной сертификации – это важный шаг к созданию прозрачного и объективного механизма оценки компетенций, который, я уверен, станет отличным стимулом для профессионального роста наших выпускников и усилит кадровый потенциал российской ИТ-индустрии», – сказал ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

«Как вы знаете, государственная комиссия выбрала hh.ru оператором Национальной системы подтверждения ИТ-компетенций. Мы уверены, что объективная оценка навыков способна повысить эффективность взаимодействия работодателей и соискателей – и, как лидер рынка онлайн-рекрутмента, мы готовы делиться своими наработками и экспертизой в этой области для развития рынка труда в ИТ-отрасли. Сотрудничество с МТУСИ важно для формирования отраслевых стандартов оценки ИТ-навыков, а также для повышения взаимодействия между бизнесом и образованием в целях подготовки лучших ИТ-кадров», – сказал директор по взаимодействию с государственными органами и корпоративному управлению ООО «Хэдхантер» Дмитрий Маркелов.

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