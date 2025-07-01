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Почти 15 тыс. сертификатов выдано за месяц работы платформы по подтверждению ИТ-компетенций

Месяц назад запустилась национальная платформа по подтверждению ИТ-компетенций. За это время более пяти тыс. пользователей получили свыше 14,6 тыс. сертификатов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Пройти тестирование может любой желающий вне зависимости от уровня образования. Это добровольно и бесплатно. Самому юному пользователю, успешно прошедшему тестирование, — 14 лет. Самому старшему — 83 года.

В каких регионах выдано больше всего сертификатов

Москва — более четырех тыс.

Санкт-Петербург — более 1,5 тыс.

Московская область — 480 сертификатов

Краснодарский край — более 450

Свердловская область — почти 400

Сейчас для прохождения доступны тесты подтверждения теоретических знаний по 12 языкам программирования и практических навыков написания кода по пяти популярным языкам. В течение года появится возможность проверить свои навыки еще по двум теоретическим и двум практическим компетенциям.

Самые популярные теоретические направления

Linux — более 2,6 тыс. сертификатов

API — более 1,7 тыс. сертификатов

HTML — более 1,5 тыс. сертификатов

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Цифровизация

JavaScript — более 1,2 тыс. сертификатов

Docker — более 1,2 тыс. сертификатов

Самые популярные практические навыки

Python — более 400 сертификатов

Язык программирования SQL — более 200 сертификатов

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения
Цифровизация

C# — более 200 сертификатов

Java — более 190 сертификатов

PHP — более 180 сертификатов

Подтверждение ИТ-компетенций поможет работодателям точнее оценивать кадровый потенциал кандидатов. Специалисты смогут получить конкурентное преимущество и объективно оценить свои навыки.

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