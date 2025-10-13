Разделы

Кто чаще испытывает на прочность свои ИТ-навыки: frontend-разработчики, тестировщики и новички

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили, какие специалисты активнее всего проходят подтверждение навыков на платформе. В начале 2025 г. hh.ru запустил возможность проверить свои ИТ-компетенции и получить сертификаты Национальной системы подтверждения ИТ-компетенций, которую hh.ru реализует совместно с Минцифры. Соискатели могут пройти тесты по востребованным навыкам – от алгоритмов и структур данных до языков программирования (Python, Java, SQL, C#, Docker и др.). При успешном прохождении тестов специалисты могут получить сертификаты Минцифры на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

За лето 2025 г. больше всего сертификатов получили frontend-разработчики (более 8 тыс. участников), тестировщики (6 тыс.) и новички без специализации и опыта (около 5 тыс.). Немного уступают им C#/.NET-разработчики и системные администраторы — у каждой из этих групп по 3 тыс. подтверждений. Среди прочих заметно выделяются DevOps- и Python-разработчики, Java-программисты, специалисты техподдержки и системные аналитики.

Самыми активными оказались соискатели от 18 до 36 лет, однако интерес к подтверждению навыков проявили и более зрелые айтишники: в возрастных группах 37-50 и старше 50 лет суммарно набралось около 20 тыс. сертификатов. По уровню образования лидируют обладатели высшего — их более 25 тыс. (в том числе 8 тыс. бакалавров и 6 тыс. магистров). Также активно участвовали студенты и специалисты со средним специальным образованием (7 тыс.).

Отдельно стоит отметить фрилансеров, ИП и самозанятых — примерно тысяча из них подтвердили свои ИТ-навыки за три месяца. Но и сотрудники крупнейших российских компаний не остались в стороне от проверки своих ИТ-навыков н прочность: в числе активных участников оказались специалисты Сбербанка, «Яндекса», «ИнноТеха», «Т-Банка», VK, МТС, «Альфа-Банка», Ozon и «Ростелекома».

Чаще всего соискатели проверяли знания Linux (7 тыс.), API (5 тыс.) и HTML (4 тыс.), а также навыки работы с JavaScript и Docker (по 3 тыс.). Из практических языков программирования лидирует Python, следом идут SQL, C#, Java и PHP. Среди вузов по числу выданных студентам сертификатов выделяются УрФУ, МАИ, МИРЭА, Московский технический университет связи и информатики и Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича. Среди колледжей — Ярославский градостроительный, Железногорский горно-металлургический и Ивановский колледж легкой промышленности.

«Подтверждение своих навыков и прохождение сертификации становится реальным конкурентным преимуществом соискателей. Для работодателя это быстрый способ убедиться, что компетенции кандидата реальны, потому что подтверждены независимой оценкой. А для соискателя — возможность выделиться среди десятков тысяч резюме, особенно в массовых ИТ-профессиях», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

